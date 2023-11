La santé accélère sa transition numérique à La Réunion

Le communiqué de l’ARS :

À La Réunion, la santé ne cesse d’évoluer et de s’adapter aux enjeux numériques de demain. Déploiement de Mon espace santé auprès de la population, nouvelle messagerie instantanée sécurisée Pandalab, cybersécurité… Depuis un an, la santé bouge !

Le 23 novembre 2023, la deuxième édition du salon e-Nov se tient à Saint-Gilles : un événement organisé par l’ARS La Réunion et le GCS TESIS, avec la participation

de l’Assurance Maladie, à destination des acteurs et professionnels mais aussi de tous ceux qui s’intéressent à la e-santé. L’occasion de dresser un bilan chiffré de la

transition numérique sur le territoire et de découvrir les nouveaux outils déployés pour les professionnels de santé et les Réunionnais.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

e-Nov, c’est l’unique événement à La Réunion dédié au numérique en santé. Pour cette deuxième édition, il dresse un bilan du déploiement des nouvelles pratiques numériques et donne à tous les professionnels les clés pour faciliter leur transition à travers des conférences, des tables rondes et des animations diverses. C’est aussi l’occasion de se questionner, de se tourner vers l’avenir en abordant le sujet de l’Intelligence Artificielle et ce qu’elle peut apporter dans le domaine de la santé.

Trois moments forts rythmeront le salon e-Nov :

la cybersécurité, avec des retours d’expérience et les moyens de faire face aux

conséquences ;

la e-santé, avec le Ségur du numérique à La Réunion, Mon espace santé et l’Identité Nationale de santé ;

et l’intelligence artificielle en santé lors d’une table ronde inspirante.

Des invités exceptionnels sont présents, avec notamment des médecins et des experts en cybersécurité : le Dr Allyn Jérôme, spécialiste IA réanimateur au CHU de La Réunion, Garance

Mathias, avocate associée du cabinet Mathias Avocats, spécialisée en innovation ou encore Rodrigo Garcia, consultant de crise.

De nombreux stands et animations permettent de s’informer sur des sujets précis : Ségur, cybersécurité, Assurance Maladie, messagerie instantanée PandaLab…