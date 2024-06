La Réunion Terre de champions dernière étape en apothéose au Chaudron

« Je suis fière d’avoir été choisie par le Département pour porter la Flamme olympique. C’est une belle consécration et un moment fort de ma carrière en tant que sportive. J’ai toujours eu à cœur de porter haut les couleurs de mon île et j’ai hâte de vivre cet événement du 12 juin« . Ces mots sont de la championne de natation Alizée Morel qui a été mise en lumière à l’occasion de la cinquième et dernière étape de l’événement « La Réunion Terre de Champions » qui s’est achevée en apothéose ce vendredi 7 juin. À J-5 de la traversée de la Flamme olympique dans l’île, c’est sur le plateau sportif du Chaudron à Saint-Denis que la grande famille du sport réunionnais était une nouvelle fois réunie à l’invitation du Département, pour une matinée de découverte, d’ateliers, de démonstrations et de partage.

Rugby, pelote basque, krav maga, lutte, échecs, tennis, hip hop, boxe, cyclisme, karaté, escrime, kickboxing, jiu-jitsu brésilien, escrime, athlétisme, silat escrima contact et des disciplines de handisport ont ravi les quelque 500 participants. Le Vice-président du Département Gilles Hubert et les Conseillères départementales Isabelle Erudel et Monique Orphé – qui représentait également la Ville de Saint-Denis – n’ont pas manqué de prendre part à certaines activités en compagnie d’Alizée Morel et de Jean-Louis Prianon qui font partie des 9 relayeurs qui porteront les couleurs du Département dans 5 jours.

« Le Département a mis tout en œuvre pour que l’accueil de la Flamme olympique à La Réunion soit une réussite. Le succès de La Réunion Terre des Champions illustre que nous sommes sur la bonne voie » a déclaré Gilles Hubert.

Au total, ce sont 5000 jeunes, parents, bénévoles et responsables sportifs qui ont donné vie aux 5 étapes de La Réunion Terre de Champions depuis la première édition au Maïdo en février, en avant-goût du 12 juin et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris dans 50 jours.

Et Gilles Hubert de conclure : « Pour chaque jeune sportif, tout démarre d’un rêve. Je constate qu’aujourd’hui, beaucoup de Réunionnais deviennent des sportifs de haut niveau et des élites à l’échelle nationale, voire à l’international. Je profite de l’occasion pour dire bravo aux éducateurs, aux parents et aux bénévoles, sans qui, il n’y aurait pas de champions. Profitez bien de ce moment historique auquel le Département vous invite à vivre ensemble« .

Alizée Morel, un modèle pour les champions en herbe

« Le Département m’a toujours suivi depuis le début et tout au long de ma carrière, quand j’ai dû quitter mon île à l’âge de 15 ans pour suivre un cursus sport et études dans l’Hexagone » s’est confiée Alizée Morel devant les jeunes sportifs participant à La Réunion Terre de Champions. Un an après son départ de l’île, la nageuse réunionnaise a atteint le haut niveau et a gravi les étapes qui la mèneront à décrocher des titres nationaux et internationaux. Alizée Morel est la sportive féminine la plus titrée aux Jeux des Iles de l’Océan Indien avec 28 médailles d’or à son actif. Son palmarès est impressionnant : Championne de France Elite en 2017 et 2018 (400 NL – 800 NL – 4×200 NL) ; finaliste aux Jeux Mondiaux Universitaires Taipei en 2017 et au Championnat d’Europe Glasgow 2018 (4ème au 4×200 NL). Après une carrière sportive réussie, Alizée Morel se prépare à entrer dans la vie professionnelle, elle termine des études dans le domaine des finances. Mais avant tout, elle portera la flamme olympique le 12 juin dans son île natale.