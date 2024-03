La Réunion face au cancer : Une étude révèle des disparités de survie avec l’Hexagone

Pour la première fois, une étude sur la survie des personnes atteintes de cancer à La Réunion entre 2008 et 2018 a été publiée, fruit d’une collaboration entre l’Institut national du cancer, Santé publique France, le réseau Francim, et les Hospices Civils de Lyon. Cette recherche, alignée sur les objectifs de la Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, offre un panorama inédit sur la survie entre 1 et 5 ans après diagnostic pour dix types de cancer courants dans l’île, révélant d’importantes disparités par rapport à la métropole. « La comparaison avec la France hexagonale, au travers d’une valeur unique, ne reflète pas les disparités qui existent entre les départements. Certains d’entre eux, en fonction des localisations, peuvent avoir des taux de survie identiques, voire inférieurs à ceux des territoires ultra marins », précise l’ARS.

L’analyse, basée sur les données du Registre général des cancers de La Réunion, montre une variabilité significative de la survie selon le type de cancer, avec certaines localisations affichant des taux de survie nettement inférieurs à ceux observés en France hexagonale. C’est le cas pour les cancers de l’ensemble « lèvre-bouche-pharynx », du côlon, rectum et anus, du sein, du corps de l’utérus, de la prostate, et des « myélomes multiples et plasmocytomes » qui présentent les écarts les plus marqués.

Ces données essentielles vont pouvoir éclairer les actions de santé publique locales, s’inscrivant dans la mise en œuvre du Programme Régional de Santé 2023 – 2033 de La Réunion, et soulignent l’importance d’une approche adaptée aux spécificités de l’île pour améliorer la survie des patients atteints de cancer.

La lutte contre les cancers à La Réunion se confronte à des défis spécifiques à relever. Les autorités sanitaires doivent à présent travailler sur des difficultés comme la faible participation aux dépistages organisés, un accès plus difficile aux soins, une prévalence accrue de maladies chroniques et une situation socio-économique défavorisée, tous facteurs susceptibles d’impacter négativement la survie des patients.

Ce rapport va constituer une base cruciale pour l’ajustement des politiques de santé visant à réduire les inégalités face au cancer sur le territoire réunionnais, en s’attaquant aux racines des disparités observées et en améliorant l’accès et la qualité des soins oncologiques.

—

Pour en savoir plus