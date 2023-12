La Réunion et l’unique Ecocité tropicale et insulaire valorisées au niveau national

Pendant 3 jours, les professionnels de l’immobilier se sont retrouvés au Palais des Congrès à Paris dans le cadre de ce rendez vous national pour la filière de l’immobilier, pour échanger sur les dernières avancées du secteur. La Réunion est l’unique territoire d’outre mer présent pour la 1ère fois cette année pour présenter l’Ecocité de La Réunion, l’un des plus grands aménagements par sa dimension (5000 Ha) au niveau national.

Un collectif pour donner plus de visibilité à notre territoire

Le GIP Ecocité de La Réunion et le Club immobilier Océan indien se sont associés sur cet évènement pour donner de la visibilité à notre territoire et pour valoriser les expertises développées dans le développement urbain en milieu tropical et insulaire.

Plus d’une dizaine d’entreprises regroupées au sein du Club immobilier ont profité de ce rendez vous pour échanger, partager et ouvrir de nouvelles perspectives de partenariats au service de l’amorce et de l’accélération de leurs projets. Les objectifs étaient de positionner La Réunion, de montrer la dynamique de projets d’une Région ultrapériphérique de l’Europe au coeur de l’Océan indien, ou encore de rencontrer des acteurs nationaux pour accompagner les acteurs locaux dans la réalisation d’investissements de plus grande envergure.

Et valoriser nos savoir-faire

Pour Emmanuel SERAPHIN, Président du GIP Ecocité de La Réunion et du Territoire de l’ouest, « il est important pour nous d’accompagner les acteurs qui développent l’immobilier à La Réunion. Pour la collectivité, il est aussi essentiel de valoriser notre territoire, le travail qui est réalisé, les grands projets que nous portons à La Réunion comme l’Ecocité insulaire et tropicale. De grands projets structurants qui développent, innovent et mettent en oeuvre des principes d’aménagement spécifiques aux conditions du développement en milieu tropical. A l’heure du changement climatique, des régions de la France hexagonale, comme le sud de la France, vont connaitre les mêmes modalités que celles que nous pratiquons chez nous de manière historique. Nos entreprises peuvent valoriser leur savoir-faire dans bien des domaines. Nous sommes là pour les accompagner. »

Mieux nous faire connaitre, profiter d’une dynamique collective pour valoriser nos compétences, nouer de nouveaux partenariats pour aller à la recherche de nouvelles sources de financement pour les projets d’investissement plus lourds, sont les principaux objectifs poursuivis par la délégation des entreprises qui ont participé à ce rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’immobilier et de l’aménagement.

Le SIMI constitue en effet un lieu privilégié pour promouvoir un territoire. Aux côtés des grandes collectivités et territoires au niveau national, des grandes entreprises du secteur, La Réunion a pu démontrer sa capacité à initier et conduire de grands projets porteurs pour le développement de son territoire.

« Quand le public et le privé travaillent ensemble, c’est une vraie réussite »

Malgré la crise qui frappe sévèrement le secteur au niveau national, les professionnels ont abordé ce rendez vous avec intérêt et confiance pour susciter de nouvelles pistes de développement dès 2024. Pour Laurent GUERRIER, Président du Club Immobilier Océan Indien « nous avons réussi l’objectif d’être proactifs, et d’engager une action commune entre le secteur privé et le secteur public en venant ensemble sur cet événement national et en valorisant ensemble nos savoir – faire en matière de bâti tropical et bioclimatique, à La Réunion et sur d’autres territoires. Beaucoup de rencontres ont ponctué ce temps fort, une belle affluence sur le stand de La Réunion et une belle visibilité pour nos acteurs locaux. Beaucoup de curiosités aussi, parce que nous sommes le seul territoire ultramarin présent, le seul club immobilier présent, et le seul aménagement de l’envergure de l’Ecocité avec ses 5000Ha de réalisations. Quand le public et le privé travaillent ensemble, c’est une vraie réussite ».

Le stand a par ailleurs accueilli plusieurs Réunionnaises et Réunionnais vivant en France hexagonale et exerçant dans des métiers de l’immobilier, par ces rencontres ils ont pu prendre connaissance de l’ampleur des projets en cours sur leur île, et des éventuelles possibilités d’emplois à venir pour leur retour au péi.

Montrer l’exemplarité de nos aménagements à La Réunion

L’Ecocité se déploie sur 3 communes, La Possession, Le Port, et Saint-Paul. Chacune mettent en oeuvre différentes opérations (14 au total, écoquartier coeur de ville, portes de l’océan, PRU Saint-Paul, …). L’occasion de présenter les avancées lors de ce rendez vous professionnel.

Pour Maxime Fromentin, 1er adjoint au Maire à La Possession, « La Possession est précurseur avec l’Ecoquartier Coeur de Ville qui est en partie déjà sorti de terre. Faire partie de l’Ecocité est une opportunité pour déployer des principes forts en terme de développement durable. La participation au SIMI nous permet de voir ce qui se fait aujourd’hui en matière de construction durable. Nous faisons énormément de rencontres, elles nous permettent de mieux nous positionner et voir comment nous nous situons par rapport à ces nécessaires évolutions. »

Avec son projet de renouvellement urbain, Saint – Paul souhaite moderniser son centre ville historique et en particulier le front de mer, véritable écrin pour la baie du meilleur ancrage. Irchad Omarjee, conseiller municipal délégué à l’aménagement et à l’urbanisme réaffirme les enjeux pour la ville. « Les projets sont désormais opérationnels, les travaux s’engagent au fur et à mesure de l’avancement des différents îlots. Une nouvelle dynamique est insufflée pour faire de Saint Paul une ville où il fait bon vivre. La rénovation de notre centre ville historique est maintenant une réalité après plusieurs années de gestation, c’est l’une des opérations phares de l’Ecocité réunionnaise. »

Une première participation qui s’est donc conclue sur un constat positif pour l’ensemble des participants, et qui aura permis au territoire de montrer ses spécificités mais aussi les modalités d’une Ecocité qui portent des objectifs exigeants et une part d’innovation urbaine significative et singulière.