La Réunion en péril : les faux profils politiques se multiplient, menaçant notre démocratie en pleine période électorale

La Réunion, comme la Métropole, traverse actuellement une période électorale troublée, marquée par une montée inquiétante des faux profils de personnalités politiques sur les réseaux sociaux.

Cette situation met en péril la crédibilité de notre processus démocratique et expose les citoyens les plus vulnérables à des manipulations insidieuses.

Une menace omniprésente

Depuis plusieurs mois, des signalements récurrents ont mis en lumière l’existence de faux comptes se faisant passer pour des figures politiques de premier plan à La Réunion tous partis politiques confondus.

Ces usurpations d’identité ne se contentent pas de diffuser de fausses informations, elles vont jusqu’à solliciter des données personnelles sous couvert de demandes officielles et administratives.

En effet, le procédé reste le même pour ces pillards sans scrupules: d’abord une phrase de courtoisie « personnalisée » pour mettre la victime en confiance, puis suit une information attractive je cite :

« J’ai le plaisir de vous informer que j’ai signé une convention, comme les 23 autres communes, avec le Président du Conseil Général afin que soit attribué un don à la population réunionnaise de 5000€ minimum allant jusqu’à 25 000€ sans condition aucune afin que vous puissiez améliorer votre pouvoir d’achat…je m’engage personnellement à appuyer votre demande auprès de l’autorité concernée….un conseiller vous contactera prochainement et je vous remercie de lui laisser votre adresse mail ou votre numéro de téléphone »,

avant la chute finale «…afin de réaliser le virement dans les plus brefs délais je vous encourage à lui laisser votre numéro de compte (sans oublier l’IBAN) »

Une période électorale propice aux abus

Certes la méthode des comptes piratés n’est pas nouvelle pour les décideurs, qui portent plainte régulièrement, et les médias qui la dénonce systématiquement. Mais pour un faux compte fermé, dix autres s’ouvrent telles les tentacules d’une pieuvre.

Ce qui me révolte est le contexte dans lequel ces faux comptes se développent de manière exponentielle : la période électorale actuelle entre les deux tours. Cette actualité déjà marquée par une participation fluctuante et des tensions politiques exacerbées, est un terreau fertile pour ces pratiques malveillantes.

Les électeurs, souvent désorientés par la multiplicité des messages et des informations contradictoires, sont des proies faciles pour ces faux profils. Les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées ou peu familières des outils numériques, sont particulièrement exposées à ces arnaques.

Les conséquences désastreuses pour notre Démocratie

Les conséquences de ces usurpations d’identité vont bien au-delà de la simple désinformation. Elles érodent la confiance des électeurs envers les institutions et les représentants politiques. Pire encore, elles peuvent influencer le vote en diffusant de fausses consignes ou en discréditant des candidats légitimes. Dans un contexte où chaque voix compte, ces manipulations peuvent avoir un impact décisif sur les résultats électoraux.

Une réponse insuffisante des autorités

Malgré les plaintes déposées et les signalements effectués auprès des plateformes concernées, les faux comptes continuent de proliférer. Les mesures prises jusqu’à présent semblent insuffisantes pour endiguer ce fléau. Il est impératif que les autorités renforcent leur vigilance et mettent en place des mécanismes de vérification plus rigoureux pour protéger les électeurs et garantir l’intégrité du processus électoral.

L’appel à la vigilance citoyenne

Face à cette menace, il est crucial que chaque citoyen fasse preuve de vigilance. Ne jamais fournir d’informations personnelles via les réseaux sociaux, même si la demande semble provenir d’une source officielle, est une règle d’or.

En conclusion, la prolifération des faux profils politiques à La Réunion est un signal d’alarme que nous ne pouvons ignorer. Il en va de la santé de notre démocratie et de la confiance que les citoyens placent en leurs institutions. Il est temps d’agir, de manière collective et déterminée, pour mettre fin à ces pratiques malveillantes et protéger notre processus électoral.

Avant de donner vos informations personnelles (surtout vos coordonnées bancaires) n’hésitez pas à en parler autour de vous à un proche, à un ami, à une personne de confiance ou encore à vous rapprocher d’un service administratif de proximité.

La vigilance de chacun est notre meilleure arme contre cette menace insidieuse.

Plus que jamais soyez prudent.

Une Citoyenne révoltée