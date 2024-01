La renommée !

Le tout n’est pas d’être élu mais de garder sa place , de rester en haut .

A l’heure où certains s’interrogeaient sur la formation du gouvernement d’autres voient en Gabriel Attal le sauveur de la France .

Jugez vous-même ..

[2027 ATTAL Président , MACRON premier ministre .]

C’est un fantasme que vivent beaucoup de gens …sans rien comprendre au fond du problème …

Politique spectacle entertainment: c’est un monde pas facile à pénétrer .

Ce matin je passe au PMU ..je retrouve une petite vieille de 80ans passés…elle colle à tout le monde et se hisse à n’importe quelle table où il y un homme assis,sans préjugé du statut social de chacun . ..c’est une habituée ..c’est le jeu et la règle au PMU..( c’est même la Charte de la française des jeux..) « aou assise oussa ou ve »! Mais la sienne est cependant réservée à notre table ,c ‘est la nénéne, retraitée après avoir torché beaucoup de monde,devenue vip du pmu .

Ça en fait un PMU au contact social assuré comme il existe Le Trade social où vous êtes accompagné en conseils pou plume aou!

La proximité du pti marché est « le karé social » de Sindni…i fo parfoi bifurquer .

Un micro bled de Marseille …à l’accent des îles voisines .

Elle nous parle de ce qu’elle a mangé hier, avant-hier et la semaine dernière, de ses tribulations avec ses enfants et arrières petits et à glorifier ceux qui font sa fierté, le gendarme , le prof de math , la secrétaire particulière de Mr machin etc…etc .à force de se répéter et de se contredire, elle fait montre d’une forme de mythomanie… Elle est tantôt adorée tantôt délaissée ! Tantôt quand ce n’est pas en même temps.

Sans oublier qu’elle fait état régulièrement de ses avantages acquis à cause de son grand âge et de ses revenus modestes , à faire envier …soins gratuits en bus ou VL à sa disposition , transport gratuit , voyages touristiques gratuits par l’ Ircantec ou par la Mairie ou en encore le Département qui lui donne un carnet de chèques à dépenser pour ses loisirs sans parler de la prime de la Région sur Air Austral .

Au moins on sait comment notre pognon est utilisé. Pour la bonne koze dira l’autre !

D’emblée ,elle me montre du doigt la Une du Quotidien entre mes mains .

« Hein.. mi esper in otre bon ministre pou L’ Éducation nationale? …lu té bon lu hein… »

« Ah bon ? Ou koné sa , zaffair l’école ? Ou la suive à lu aou? »

» Ou le accro de lu aou alors? Dis-je.

« Ah ui té lu la décidé que tout le monde lé pareil à l’école …i porte la même tenue ! » « i fé pa de différence « .

Je lisais dans ses propos comme on peut supposer de chez beaucoup de mamans,que c’était déjà la garantie de résultats scolaires égaux pour tous les marmailles….résultats « uniformisés ». A la baisse! Mais peut-on descendre enkor plus bas?

« L’uniforme ou ve di » que je lui demande alors avec malice.

« Sa même »! …mi trouv lé bon, kom sa i fe pa de différence « .

La haine de la différence surgit ! Ce qui pue zordi dans l’opinion publique …

On préfère la culture de la ressemblance et en même temps de la médiocrité à la française !

Alors sous les tropiques , évidemment ???tout s’amplifie ..

La mentalité est davantage oxydée, corrompue …l’air marin a atteint les neurones .

Elle vit dans ses souvenirs d’enfance, née à Maurice , elle a fréquenté l’école des Sœurs, soumise alors et contrainte au port de l’uniforme .

Dans son troisième âge ranci , son monde intérieur est le monde extérieur .

Attal a fait le plus court mandat à l’Education nationale (4mois). C’est peut-être pour ça qu’il a été le meilleur !

S’il y avait des élections dans 15jours , Attal Président ! Sa lé sir.