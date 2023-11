« La privatisation de l’espace public et du DPM, nous ne l’accepterons jamais »

L’Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION est l’association environnementale qui a toujours défendu le droit d’accès au milieu naturel en liberté-responsabilité, tout en prônant l’Education aux risques environnementaux et aux comportements adaptés. Rares sont en effet les associations totalement libres qui osent porter publiquement les alertes comme nous, et ce depuis 23 années ! Nous savons bien […]

L’Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION est l’association environnementale qui a toujours défendu le droit d’accès au milieu naturel en liberté-responsabilité, tout en prônant l’Education aux risques environnementaux et aux comportements adaptés.

Rares sont en effet les associations totalement libres qui osent porter publiquement les alertes comme nous, et ce depuis 23 années !

Nous savons bien que les médias, ont trop peu de temps pour étudier au fond les dossiers. Ce temps, nous le prenons. Et nous sommes en mesure de compléter les informations.

1/ Nous sommes malheureusement dans l’obligation d‘alerter sur la perturbation intentionnelle de cétacés sous un prétexte totalement contestable, et sur un projet de construction sur le littoral Saint-Pierrois contraire à toute écologie, et qui se trame en « missouk ». Ne pas se méprendre, c’est la Direction de Globice que nous mettons en cause et qui en est responsable, et non pas les employés.

Les élu(e)s de Saint-Pierre et de la CIVIS connaissent très bien notre détermination en ce qui concerne le respect de notre littoral.

http://citoyennedestpierre.viabloga.com/news/perturbation-intentionnelle-des-ce-769-tace-769-s-par-globice-et-le-projet-inacceptable-de-betonnisation-de-nout-littoral-a-grand-bois

2/ Toujours sur notre littoral, nous veillons à l’application stricte de la loi au sujet de la structure Alizé Plage dont les termes de la convention sont clairs, nets et précis.

La réunion prévue en petit comité ce 14 novembre 2023 avec Alizé Plage, Etat, Mairie ne doit pas donner lieu à des « petits arrangements derrière la cuisine » qui discréditeraient les institutions et amèneraient à une réaction populaire.

La réglementation doit s’appliquer à tous, sans copinage ni passe-droit. N’est-ce pas ?

Et les opérations médiatiques à sens unique dans certains médias en août et novembre 2023 ne font que renforcer notre détermination.

http://citoyennedestpierre.viabloga.com/news/saint-pierre-reunion-alize-plage-ou-l-akaparer-de-plage-qui-pleurniche-dans-les-medias-mal-informes

La privatisation de l’espace public et du DPM, nous ne l’accepterons jamais. Le sable de nos plages n’appartient à aucun politicien. Et le seul tourisme acceptable est celui qui respecte la population locale et nos sites naturels.

La Réunion virant à devenir l’IBIZA de l’Océan Indien avec un modèle touristique pollueur dévoyé, on se demande s’il y aura un jour un pilote lucide au fameux IRT de la Région Région avant qu’il ne soit trop tard, ou si nous continuerons ainsi jusqu’au crash ?

Association Citoyenne de Saint-Pierre