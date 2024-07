La plus jeune candidate au Bac, âgée de 9 ans, recalée

Une jeune Alsacienne de 9 ans, inscrite à l'enseignement à distance et rattachée à l'académie de Strasbourg, avait choisi les mathématiques et la physique-chimie comme spécialités. Elle a malheureusement été recalée.

Début juin, cette jeune prodige avait été présentée par le ministère de l’Éducation nationale comme la plus jeune candidate au baccalauréat de l’histoire. Lundi, l’information est tombée: elle n’a pas réussi à obtenir son bac. Cette élève, qui aurait normalement dû être en CE2, était inscrite en candidate libre, affiliée à l’académie de Strasbourg. Elle avait sélectionné les spécialités en mathématiques et en physique-chimie et avait débuté, comme les 728 164 autres candidats français, par les épreuves de philosophie le 18 juin dernier.

Pour être au niveau du programme de terminale, la fillette avait également passé « des épreuves ponctuelles correspondant au contrôle continu, qui compte pour 40 % de la note finale au bac », avait précisé le ministère de l’Éducation nationale. Exceptionnellement précoce, cette jeune Alsacienne, étudiant via le Centre national d’enseignement à distance, avait déjà planché l’année dernière, à l’âge de 8 ans, sur les épreuves anticipées de français. Ses parents, souhaitant préserver son identité et éviter une exposition médiatique excessive, ont gardé l’anonymat de l’enfant.

En général, les plus jeunes candidats au baccalauréat sont âgés de 12 ou 13 ans. L’an dernier, Adam, un jeune Francilien, avait obtenu son bac à 12 ans, devenant ainsi le plus jeune bachelier de France en 2023.