La marque des grands

Il est des hommes, qu’on les aime ou qu’on ne les aime pas, qui forcent le respect.

Robert Badinter était peut-être le dernier d’une lignée d’hommes et de femmes, responsables politiques français, qui ont profondément marqué leur époque.

Des personnalités qui se sont distinguées par leur intelligence hors du commun, leur dévouement au service de la nation, leur farouche détermination à défendre des idées qui leur semblaient justes, en dépit de l’hostilité et de la vindicte qu’elles leur attiraient.

L’idée de l’abolition de la peine de mort lui est venue bien avant qu’il soit nommé Gardes des sceaux par François Mitterrand en 1981. Elle s’était imposée à sa conscience alors qu’il faisait ses premières armes d’avocat aux côtés d’Henri Torres qu’il considérait comme son maître et un peu comme son père. Son père avait été arrêté lors d’une rafle pendant l’occupation et embarqué vers une «destination inconnue». Robert Badinter avait 16 ans à ce moment-là. Ce n’est qu’à la fin de la guerre qu’il apprendra l’exécution de son père peu après son arrivée dans les camps de la mort. A cet instant précis, dans la tête de l’adolescent qu’il était, s’imprime l’impérieuse nécessité de combattre l’intolérance, la haine, le racisme. Il dira plus tard, lors d’une des interviews qu’il a données : «C’est là que ma vie a commencé». Son modus vivendi sera :

«La vie est plus forte que la mort !»

Il terminera sa scolarité et poursuivra ses études pour devenir avocat qu’il réussira brillamment. Au-delà de la passion qu’il avait pour son métier, sa plus grande ambition était de servir son pays et la Justice de son pays. Pour lui, la peine de mort était digne de régimes totalitaires et une aberration dans une démocratie comme la France avec les valeurs qu’elle représente. Il déploiera toute la force de sa conviction pour faire adopter cette loi mettant fin à la peine de mort, loi qui fut promulguée le 9 octobre 1981,

Robert Badinter était un tribun exceptionnel. Il a été un Garde des sceaux tout aussi exceptionnel. Il était de ces ministres qui mûrissent leur projet, le portent de bout en bout, avec toujours en perspective, une vision de l’évolution de la société et l’avenir de leur pays. Il est des personnalités qui, à elles seules, sont capables, de changer le cours de l’histoire. C’est la marque des grands.

Le nom de Robert Badinter restera ancré dans la mémoire, d’autres passeront…

PS : Ce texte m’a été inspiré par un documentaire diffusé par Arte sur la vie de ce grand monsieur qui fut sans doute l’un des meilleurs « castings » sous la présidence de François Mitterrand. Dans le documentaire, Elisabeth, son épouse, raconte avec une extrême sobriété, le rejet, les représailles qu’ils ont dû subir ainsi que leurs quatre enfants, durant une grande partie de leur vie : insultes, menaces de mort, tentative d’assassinat (projectile lancé devant leur résidence) qui les ont poussés à déménager plusieurs fois, jusqu’à s’installer définitivement loin de la vie urbaine. Je suis touchée par l’élégance et la dignité de cette femme, philosophe spécialiste du siècle des lumières, féministe et défenseure de la laïcité, engagée avec son mari dans la lutte contre l’injustice et pour le respect des droits humains. Un immense respect pour les Badinter !