La Marche Réunionnaise pour le climat et la biodiversité

Le Département aux côtés de la CINOR

Les 9 et 10 mars, le Bocage de Sainte-Suzanne accueillera la Marche Réunionnaise pour le Climat dont le lancement a été officiellement donné ce mercredi 6 mars. Maurice Gironcel, Maire de Sainte-Suzanne et Président de la CINOR et les partenaires, dont le Département représenté par René Sotaca et Isabelle Erudel étaient présents à la conférence de presse pour dévoiler les moments forts de la manifestation.

Un village de la biodiversité et une marche pour le climat, ce sont les grands rendez-vous avec la planète que vous donnent les organisateurs de cette manifestation. L’année dernière ce sont plus de 4 000 marcheurs qui se sont mobilisés en faveur du climat. Pour cette 5ème édition, le Département a une fois de plus montré l’importance d’accompagner toutes les initiatives qui permettent une prise de conscience du virage écologique que doit prendre notre île. Ce sont 30 000 euros qui ont été débloqués par la collectivité pour soutenir cette action. « Notre ambition est très claire : La Réunion se doit d’être un territoire actif des changements : changer nos habitudes en matière de consommation, énergétique notamment, de gestion des déchets, de protection de l’environnement, de respect de la biodiversité́ ou encore de déplacement. Les personnes les plus vulnérables, les gramounes, les personnes éloignées de l’emploi, les enfants, doivent en outre profiter de cette transition écologique, de tout ce qu’elle peut apporter en matière de qualité́ de vie, de santé, de solidarité́ ou encore d’économies… », a expliqué René Sotaca.

Trois jours de sensibilisation avec le vendredi 8 mars, une plantation d’espèces endémiques et indigènes sur les berges de la rivière de Sainte-Suzanne. Le samedi 9 mars, ouverture du village à 8h30 avec un marché de producteurs. Plusieurs stands attendent les visiteurs avec entre autres la présence de Runéo et l’Office de l’eau sur la thématique : l’eau une ressource en danger à préserver. Des ateliers, des jeux et des concerts, une ambiance festive pour sensibiliser les réunionnais. Sur le podium, El Diablo et Joël Vigne ouvriront le bal à 18h et le parrain de l’événement Danyèl Waro clôturera la journée. « Ansanb nou marsh pou la planét », cette marche aura lieu le dimanche 10 mars à partir de 8h00 au Bocage. Petits et grands peuvent y participer puisqu’il s’agit d’un aller-retour de 2 km pour les familles. Pour les marcheurs plus aguerris une autre boucle de 9km est proposée.