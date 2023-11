La journée mondiale des hypocrites

Nous venons de célébrer le 17 octobre dernier, la journée mondiale du refus de la misère ou plutôt la journée mondiale de l’hypocrisie du refus de la misère.

Un ballet planétaire ou nous les occidentaux sont de grands danseurs.

La pauvreté qui sévit à l’échelle mondiale est une tragédie certes complexe, mais est surtout alimentée par une mauvaise politique caractérisée par le mensonge, la corruption et les magouilles de certains hommes politiques. Cependant, il est essentiel de reconnaître que les nations occidentales, nous Réunionnais inclus, ne sont pas exemptes de responsabilité dans cette tragédie.

Exemple : Il suffit de voir le nombre de Réunionnais qui se déplacent chaque année en Thaïlande ou Madagascar pour abuser sexuellement d’enfants souvent mineurs, qui vendent leurs corps pour se nourrir.

Notre orgueil et comportement collectif contribuent à perpétuer des structures injustes qui condamnent des milliers d’enfants à une mort prématurée par la faim, la maladie et aussi la soif.

Le mensonge politique, qu’il soit pratiqué dans les pays en développement ou dans les nations occidentales, a des répercussions dévastatrices. Les discours trompeurs engendrent un cynisme généralisé. Ces pratiques affaiblissent notre capacité à s’engager dans des actions constructives pour combattre la pauvreté, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

La corruption, qui traverse souvent les frontières, gangrène l’aide internationale et les initiatives visant à réduire la pauvreté. Les fonds destinés à l’aide humanitaire sont souvent détournés de leur objectif initial, avec la complicité des gouvernements en place et compromettent les chances des enfants défavorisés de recevoir une éducation adéquate, des soins de santé et une alimentation suffisante.

Les politiques économiques et commerciales occidentales, favorisent les intérêts des nations riches au détriment des pays plus vulnérables, créant ainsi des inégalités structurelles qui perpétuent la pauvreté.

Il est crucial que chacun d’entre nous reconnaît notre complicité et de remettre en question notre attitude. L’humilité et la volonté de remédier aux injustices structurelles sont des étapes cruciales pour aborder les causes profondes de la pauvreté mondiale. Cela nécessite une coopération internationale honnête, des réformes politiques et économiques, et un engagement envers des pratiques éthiques dans nos relations avec les nations en développement.

En fin de compte, la lutte contre la pauvreté dans le monde nécessite une remise en question collective de nos propres actions et une volonté sincère de travailler ensemble pour éliminer les injustices qui persistent, quelles que soient les frontières nationales.

Georges Donald Potola