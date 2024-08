La France ne s’ennuie pas OU la diagonale de la pétanque

« La France est une nation qui s’ennuie ». En 1847, lors de la campagne dite « des banquets » qui préparait la révolution de 1848, Lamartine déclara que cette phrase de lui faisait le tour du monde. Plus d’un siècle après, on la retrouvera dans Le Monde, sous la signature du journaliste Vianson-Ponté, deux mois avant les évènements de mai 68.

A l’issue des jeux olympiques, les principaux responsables, loin de ces souvenirs inquiétants, sont-ils rassurés par ce qu’ils considèrent comme une satisfaction joyeuse des Français ? Pour Emmanuel Macron, les jeux olympiques de Paris 2024 « ont montré le vrai visage de la France » ; Valérie Pécresse estime que « Nous sommes en passe de réussir un exploit olympique » ; Anne Hidalgo, fidèle à elle-même, danse, un drapeau olympique à la main, rêvant déjà à sa prochaine candidature.

Donc, pour eux, les Français ne s’ennuient pas. Ils ont rêvé pendant les jeux, ils ont rêvé devant une cérémonie d’ouverture inhabituelle, ils ont rêvé devant les médailles françaises en nombre supérieur aux prévisions. Ils peuvent, pour un temps, oublier les tracas de la vie et même les abus de pouvoir du Président de la République. En bref, ils se sont reconnus dans la France des jeux olympiques.

Mais est-ce dans la France ou dans une vision idéalisée du monde que la France a été censé porter par un défilé fluvial exceptionnel et un spectacle certes original, mais marqué par tous les clichés de l’idéologie mondialiste. Cette idéologie est, on le sait, forcément « ouverte » et « inclusive » même si on ne sait pas très bien ce qu’on inclut et à surtout à quoi on l’inclut. Car à quoi ressemble France « rassembleuse »? LVMH fut le personnage récurrent de la cérémonie d’ouverture et des remises de médailles. Beau produit d’exportation, certes. Mais quid de la réalité du pays? Quid de sa vie intérieure et de ses traditions? Dans une France de carte postale, où est la culture? où sont les vivants?

Pourquoi l’image de la pétanque a-t-elle alors traversé mon esprit ? Elle est un sport comme un autre, assez répandu pour avoir eu vu des pays tels que la Tunisie ou Madagascar (2 fois) en gagner sa coupe du monde. Il est demandé depuis plusieurs JO qu’elle soit reconnue sport olympique et on aurait pu penser que la France, pays organisateur, agisse pour faire aboutir ce progrès. Non, le comité organisateur français, la mairie de Paris en tête, lui refusé ce statut, lui préférant la breakdance qui est autant un sport que le rock acrobatique, mais qui évoque la culture banlieue vue par le Faubourg saint germain.

Nos traditions sportives, présentes dans presque tous les villages, et donc véritablement populaires, n’ont-elles vraiment pas de raisons d’apparaitre comme des éléments de joie collective ?

André Bellon