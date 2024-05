La Foire de Bras-Panon : Pour une agriculture durable et résiliente

L’inauguration officielle de la 45ème édition de la Foire de Bras-Panon s’est déroulée ce samedi 4 mai avec pour thème le climat. Comment relever les défis environnementaux et les actions à menées pour une agriculture durable et résiliente, les débats permettront de mettre la lumière sur les enjeux qui attendent nos agriculteurs. Une inauguration qui s’est déroulée en présence de Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon, Serge Hoareau vice-Président en charge de l’agriculture du Département et des différents représentants du monde agricole.

Alors que les portes se sont ouvertes le vendredi 3 mai, c’est ce samedi que les officiels ont coupé le ruban pour inaugurer la traditionnelle manifestation. Du 3 au 12 mai, c’est un programme riche alliant débats, rencontres, découvertes, animations… qui est proposé aux visiteurs. Une vitrine du terroir réunionnais et du savoir-faire des agriculteurs.

« Le Département, en qualité de chef de file de la politique agricole et de gestionnaire des fonds européens, s’attache à soutenir et à accompagner ce monde agricole en pleine mutation, tout en continuant à faire rayonner son excellence ainsi que le travail de ses femmes et de ses hommes. Nous sommes un territoire qui rayonne, grâce à des produits d’exception reconnus au niveau national et même international. », a expliqué Serge Hoareau.

La Foire de Bras-Panon, un rendez-vous qui rencontre tous les ans un vif succès auprès des familles. Le thème retenu cette année « Au cœur du climat », met la transition écologique au cœur des débats avec entre autres des séminaires sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques, une conférence sur les plantes médicinales, mélifères, endémiques et indigènes de La Réunion ou encore une table ronde sur la souveraineté alimentaire. La Foire de Bras-Panon c’est aussi l’opportunité de découvrir le quotidien des agriculteurs. Des échanges et des témoignages sont proposés par la Chambre d’Agriculture et plus particulièrement les jeunes agriculteurs. Parmi les activités qui font le bonheur des enfants, l’initiation à la conduite de tracteurs. Les visiteurs pourront aussi participer à des ateliers pédagogiques sur le changement climatique et la ressource en eau. Et bien entendu, l’incontournable visite de la ferme et de ses nombreux animaux. La Foire c’est aussi l’occasion pour le public de découvrir les produits péi. Ce qui sera le cas sur le stand du Département de La Réunion avec la marque 100 % La Réunion. Tous les jours, les visiteurs pourront goûter à un produit de la marque comme la poudre de combava ou de gingembre de Jimmy Lepinay, le riz de l’association riz Réunion, le thé du Labyrinthe En Champ Thé… quelques exemples de la richesse de notre terroir !

Côté scène, 10 concerts avec 55 artistes animeront le podium en soirée. Kafé Griyé avec Davy Sicard, Léa Churros, Maureen et Mikl, Pix’l, l’Indigo, Clara, Sega’El… un plateau artistique qui devrait mettre le feu au champ de Foire. Ce sont plus de 150 000 personnes qui sont attendues à la 45ème édition de la Foire de Bras-Panon.

La Foire de Bras-Panon pratique :

Du 3 au 12 mai

Ouverture à 9H00

Tarif : 3 euros

Et un tarif réduit de 2 et 1 euros pour les clubs de 3ème âge et les centre de loisirs et de formation

Gratuit pour les PMR