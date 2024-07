La flèche de la cathédrale de Rouen en flammes

A l’heure où l’on est sur le point d’inaugurer les travaux de réfection de la cathédrale de Paris qui avait été détruite en 2019 par un incendie spectaculaire, c’est au tour de la cathédrale de Rouen, un chef-d’oeuvre de l’art gothique, d’être ravagé par les flammes.

Une soixantaine de pompiers ont été déployés sur place. Le porte-parole des pompiers a indiqué lors d’un point presse que l’incendie, alimenté par des plastiques de chantier situés à 120 mètres de hauteur, a été contenu, mais les pompiers poursuivent leur travail pour sécuriser l’édifice et s’assurer qu’il n’y a plus de points chauds.

Les ouvriers présents sur le chantier ont donné l’alerte vers midi. La rapide intervention des pompiers a permis de circonscrire le feu avant qu’il ne cause des dégâts majeurs à la structure historique.

La cathédrale de Rouen, célèbre pour sa flèche culminant à 151 mètres, subit actuellement des travaux de rénovation. L’incendie a suscité une vive émotion parmi les habitants et les autorités locales, rappelant le traumatisme de l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Les causes précises de l’incendie sont encore sous investigation, mais les premiers éléments indiquent qu’il pourrait être lié aux travaux en cours. Les autorités locales et nationales suivent de près l’évolution de la situation et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

La cathédrale Notre-Dame de Rouen, un chef-d’œuvre de l’architecture gothique, est un symbole historique et culturel majeur de la région Normandie. La flèche de la cathédrale, ajoutée au XIXe siècle, est la plus haute de France. Les travaux actuels visent à restaurer et préserver cet édifice emblématique pour les générations futures.