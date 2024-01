La fin des plaisirs que l’on sent de plus en plus proche ?

Malgré les menaces guerrières, le commerce international des marchandises et du tourisme s’emballe. Dans le même temps, la chaudière des producteurs occidentaux commence à bouillir. On en est plus à la bataille des prix car les entreprises, dans ce combat fratricide, s’épuisent. Leur rentabilité est menacée, et, avec elle l’économie du pays risque de s’effondrer. Dernières cartouches, l’aide de l’Etat, les subventions, autrement dit, l’argent du contribuable ou la planche à billet. Autant dire que l’effondrement de nombreux pays développés n’est pas loin. Un signe ne trompe pas : le ministre allemand des Finances, Christian LINDNER, en pleine réunion du forum économique mondial de Davos, adjure les pays européens de stopper cette course aux subventions et pose la question qui tue : « Je me demande si la prochaine administration américaine pourra continuer à soutenir ainsi son économie. Je ne suis pas sûr, dit-il, que des subventions aussi élevées soit une politique soutenable ! ». Si l’on ajoute à cela les dépenses pharamineuses de certains états pour la production d’armements, on se demande vraiment si l’humanité n’a pas perdu la tête. Pendant ce temps là on continue d’échanger à volo des produits divers à travers le Monde. Certains se demandent même si cet emballement du commerce international n’est pas une autre guerre souterraine, peut-être mais aux conséquences aussi catastrophiques que les guerres militaires. Pendant ce temps-là, ceux qui en ont encore les moyens, vont se distraire à l’autre bout du Monde. Et ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce le dernier sursaut de vie avant une fin des plaisirs que l’on sent de plus en plus proche ???

François-Michel MAUGIS