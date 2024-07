La Fête chouchou, au cœur de l’île, rayonne

C’est sous un soleil radieux et au rythme de la musique lontan interprétée par Les Cuivres de l’Est que s’est déroulée la première journée de la 19e édition de la Fête chouchou à Hell-Bourg. Le Président du Département Cyrille Melchior était aux côtés de la Maire de Salazie Sidoleine Papaya et de nombreuses personnalités pour la cérémonie d’inauguration.

Bien présent, en abondance sur les étals des forains, le légume emblématique du cirque de Salazie – d’où vient 80% de la production réunionnaise de chouchou – est à l’honneur pendant les 3 jours de fête. En plus de la dégustation de gratin, de brèdes chouchou, de daube et autre patate chouchou, au menu concocté par l’association Amiral Lacaze, les visiteurs trouveront aussi bien d’autres légumes, fruits, produits transformés et tout ce que le terroir réunionnais a de meilleur.

« Salazie est un des greniers de l’île » a souligné Cyrille Melchior qui n’a pas manqué de rappeler son attachement avec les Salaziens et la ville de Salazie où il a passé plusieurs années de sa carrière professionnelle. Le Président du Département a rappelé le soutien sans faille de la Collectivité envers le monde agricole, au quotidien comme dans les épreuves. « Suite au passage de Belal, le Département a versé à ce jour 4,74 M€ au profit de 1517 agriculteurs et 15 associations d’agriculteurs« .

Cyrille Melchior a également évoqué, le projet de Mobilisation des Ressources en Eau des micro-régions Est et Nord (MEREN) actuellement en phase d’études ainsi que le Pacte Département et Territoire (PDT) en faveur de la Commune de Salazie.

Après avoir rendu hommage au regretté animateur de la troisième jeunesse Joël Bègue, les personnalités présentes ont visité les stands et ont invité la population à venir nombreux les 26, 27 et 28 juillet, à Hell-Bourg, un des « Plus beaux villages de France », dans le cirque de Salazie, qui, « au cœur de l’île, rayonne ».