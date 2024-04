La fédération tamoule condamne des propos méprisants du directeur de Crédit Agricole

Communiqué

Encore une fois, une fois de trop, la communauté tamoule est agressée, humiliée au plus profond d’elle-même, et on ne peut dire, cette fois-ci, par méconnaissance ou bêtise. En effet, le directeur régional d’une grande banque locale a repris à son compte cette stigmatisation de notre communauté. Trop régulièrement, elle est pointée du doigt de façon méprisante.

La fédération tamoule condamne avec force et fermeté cette énième agression et ne manquera pas de s’associer aux actions de justice entreprises par quelques courageux (salariés et syndicats de cette organisation).

Pourtant, tant d’initiatives sont prises pour expliquer, faire comprendre et montrer que l’Hindouisme est d’abord une philosophie de connaissance de soi et des autres, sans prosélytisme, afin de mieux vivre ensemble.

Pour autant faudrait-il faire une manifestation de force ? Non, nous ne tomberons pas dons ce piège. Mais quand même rappeler à ce petit monsieur qui l’a sans doute oublié, que beaucoup de ses clients sont des membres de notre communauté qui pourraient ne pas oublier sa considération pour eux…

En attendant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, nous espérons que ce dirigeant, qui manifestement n’a pas compris ce que voulait dire le vivre ensemble réunionnais, mesurera la portée de ses propos.

Le président de la fédération tamoule de la Réunion. Jean-Luc AMARAVADY