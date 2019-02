Courrier des lecteurs la dengue et les dépôts sauvages!!!!!

Quelle belle initiative!!!!! Ce jeudi 14 février, le préfet a convoqué les maires pour lutter contre la dengue.



Ce même jour, étant animateur du site band cochon, j'ai pris 15 photos sur mon itinéraire habituel au TAMPON sans chercher vraiment les dépôts!!!!!!!



Cela va des dépôts habituels de personnes ne respectant pas le calendrier jusqu'au mécano (il y en a beaucoup à la Réunion) avec ses carcasses, batteries et pneus en bord de routes........



:https://www.bandcochon.re/



Une de ces photos est significative de l'action des services pour lutter contre la dengue!!!!sur le parking du parcours de santé de la pointe qui est un terrain communal 2pneus trainent depuis le premier signalement aux autorités le 12décembre, depuis,j'ai renvoyé un message et signalé à deux reprises que ces pneus stagnaient devant les ouvriers qui entretiennent le lieu!!!!!



2 mois après , ces pneus sont toujours en place (photo)



Je ne crois pas faire erreur en disant qu'un arrêté préfectoral de décembre ordonne aux maires et communautés de communes de récupérer les pneus dans les déchetteries!!!!!



A ce jour les déchetteries n'ont toujours pas de lieux de stockage comme certains professionnels du pneu qui ne respectent pas cet arrêté qui les concerne aussi.



A priori l'élu environnement et le service environnement du tampon qui font la sourde oreille n'ont pas encore pris conscience de la gravité de la situation aux vues des actions? Ils ont pourtant avec la CASUD à priori des moyens d'agir avec un chargé de mission, des emplois PEC dédiés à la lutte contre la dengue et les moyens humains et matériel dédiés habituellement aux rond-points et entretien des routes.



Tout est question de priorités et de volonté politique!!!!!!



il va s'en dire que les premiers responsables de cette situation sont les cochons!!!!!!!!



Jacques Aulet Lu 182 fois





Dans la même rubrique : < > Le Président des riches Vous connaissez "Heïddy" ? Une merveille !