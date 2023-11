La course Grand Large Yachting World Odyssey fait escale à La Réunion

Les 13 bateaux et 40 membres d’équipage de la course Grand Large Yachting World Odyssey font escale au port de plaisance de la Pointe des Galets, à La Réunion, le mardi 7 novembre.

Cette escale est la 26e de la course, qui a débuté à Séville, en Espagne, en octobre 2021. Les participants devront parcourir plus de 30 000 milles nautiques à travers 3 océans.

Parmi les voiliers, 3 ont une longueur supérieure à 15 mètres. Il s’agit des catamarans Outremer 5X, Garcia 450 et Allures 51. Ces bateaux sont conçus pour la navigation longue distance et offrent un confort et une sécurité optimaux aux équipages.

Cette édition spéciale commémore le 500ème anniversaire du premier voyage à la voile autour du monde accompli par Ferdinand Magellan et Juan Sebastian Elcano. Les participants, amateurs et professionnels de la voile, venus du monde entier, ont tous un point commun : la passion de la mer et de l’aventure.

L’escale à La Réunion, l’occasion de découvrir l’île et sa culture

Cette escale sur le Territoire de l’Ouest, positionne La Réunion comme un point d’ancrage pour les marins venus des quatre coins du globe et met en lumière l’héritage maritime de notre île.