La comète du siècle, visible à l’œil nu, arrive en octobre

La comète C/2023 A3, connue sous le nom de Tsuchinshan-Atlas, s'approchera de la Terre en octobre prochain et offrira un spectacle céleste exceptionnel et visible à l'œil nu, notamment dans l'hémisphère Sud.

La comète C/2023 A3, également connue sous le nom de Tsuchinshan-Atlas, s’apprête à offrir un spectacle inoubliable en s’approchant de la Terre. Découverte en 2023 par des astronomes chinois, cette comète provient du nuage d’Oort, une région sphérique d’objets glacés qui enveloppe le système solaire et d’où provient un grand nombre de comètes.

Tsuchinshan-Atlas se distingue par une luminosité exceptionnelle, estimée 100 fois plus brillante que toutes les autres comètes observées au cours du 21e siècle. Se déplaçant à une vitesse impressionnante de 290.664 kilomètres à l’heure, son noyau mesure entre 6 et 15 kilomètres de diamètre.

Actuellement située près de l’orbite de Jupiter, la comète atteindra son périhélie, la plus petite distance par rapport au Soleil, autour du 27 septembre et sera alors à 58 millions de kilomètres du Soleil. Les scientifiques surveillent ce passage de près, car la chaleur solaire pourrait provoquer une fragmentation de la comète, augmentant ainsi sa luminosité de manière spectaculaire.

Le 12 octobre est la date à retenir : la comète sera au plus près de la Terre à une distance de 83,776 millions de kilomètres. À ce moment-là, Tsuchinshan-Atlas devrait atteindre sa brillance maximale. Les prévisions les plus prudentes estiment une magnitude de -0,1, la rendant plus lumineuse que la plupart des étoiles visibles à l’œil nu. D’autres prévisions, plus optimistes, parlent d’une magnitude de -6,6, ce qui en ferait la comète la plus brillante jamais vue depuis la Terre.

Ce spectacle céleste sera visible à l’œil nu depuis toute la planète, avec une visibilité optimale dans l’hémisphère Sud. Ce phénomène rare est à ne pas manquer, car Tsuchinshan-Atlas est une comète non périodique, ce qui signifie que si elle revenait dans le système solaire, ce ne serait pas avant 26.000 ans.