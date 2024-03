La campagne du Dossier Social Etudiant débute : « Une bourse, un logement ? Et moi, est-ce que j’y ai droit ? »

Vous souhaitez bénéficier d’une bourse et/ou d’un logement en résidence universitaire ? Constituez votre Dossier social étudiant (DSE) au plus vite et avant le 31 mai 2024.

Le communiqué du CROUS :

Ouverture de la campagne du Dossier Social Etudiant 2024-2025

« Une bourse, un logement ?

Et moi, est-ce que j’y ai droit ? »

Vous entrez dans l’enseignement supérieur ou vous poursuivez vos études pour l’année universitaire 2024/2025 ? Vous souhaitez bénéficier d’une bourse et/ou d’un logement en résidence universitaire ? Constituez votre Dossier social étudiant (DSE) au plus vite et avant le 31 mai 2024.

Pour s’assurer une rentrée universitaire sereine, les lycéens et les étudiants doivent constituer un DSE, en ligne uniquement, jusqu’au 31 mai 2024 sur messervices.etudiant.gouv.fr.

Il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir finalisé l’inscription dans un établissement pour demander une bourse et/ou un logement en résidence universitaire. Sans dossier complet avant la date limite (avec toutes les pièces justificatives), la demande sera considérée comme hors délais et traité plus tardivement.

Les 5 étapes pour faire son Dossier social étudiant :

1- Vérifier l’éligibilité sur le simulateur du site lescrous.fr : https://www.lescrous.fr/nos-services/simulateur-debourse/

2- Rassembler et préparer toutes les pièces justificatives qui permettent d’attester de la situation financière, familiale et scolaire. Pour plus d’informations sur les pièces justificatives, rendez-vous sur le guide de l’étudiant : JeDemandeMaBourse.lesCrous.fr

3- Mettre à jour le compte et saisir le Dossier social étudiant (DSE) sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr

4- Si le dossier est complet, il n’y a plus de démarches à effectuer. Il faut sinon renvoyer les pièces réglementaires

demandées.

5- A l’issue de l’étude du dossier, les demandeurs recevront par mail une notification conditionnelle de bourse.

Quels sont les avantages d’un DSE saisi et complet avant le 15 mai ?

Si la demande de bourse est acceptée, l’étudiant recevra un avis conditionnel de bourse qui permettra :

• L’exonération du paiement de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC), d’un montant de 100 euros, ou son remboursement si le paiement est déjà été réalisé,

• L’exonération des droits d’inscription,

• D’accéder aux tours de logement dès le mois de juin,

• La prise en charge du Passeport Mobilité Études auprès de LADOM (si étude en Métropole),

• D’être éligible au paiement anticipé de la mensualité de septembre dès le mois d’août.

Comment et quand demander un logement ?

A partir du 2 mai, les étudiants pourront formuler plusieurs vœux de logement partout en France.

A partir du 11 juin, 4 tours d’affectation se succéderont, en raison d’un par semaine, lors desquels chaque étudiant pourra recevoir plusieurs propositions de logement. À partir du 9 juillet, les étudiants internationaux, non boursiers et autres boursiers pourront consulter les offres de logement restant disponibles et en faire la demande.