La binationalité, le piège catalyseur du racisme

Si des chanteuses comme Ella Fitzgerald, Nina Simone, Natalie Cole ou encore Billie Holiday avaient eu l’intention de chanter pour l’ouverture des JO que croyez-vous qu’il se serait-il passé : RIEN et on aurait même applaudi. Pourquoi ? Parce qu’elles étaient soit Américaines, Africaines du Sud, soit Africaines de l’Ouest et ne souhaitaient pas être par exemple Maliennes et Françaises. Elles assumaient sans retenues leurs nationalités d’origines sans faire de chichi et avec ouer, selon le cas de telle ou telle, nationalité en jouant de cet avantage, car dès qu’il y a un problème ces binationaux évoquent leur double appartenance en disant ;

« Vous m’agressez mais je suis Français(e) comme vous ! Vous êtes donc Raciste » tout en pensant « ces gens-là n’aiment vraiment pas les Maliens(nes) ». Ils ou elles entretiennent cette ambivalence sur leur origine tout en étant fiers et très attachés à leur origine. Ce qui est parfaitement normal. Mais ce qui l’est moins par contre c’est de s’attaquer à un patrimoine qui leur est mal connu et de le mettre à leur sauce : langue, gestuelle, habillement, maquillage etc…

Où se situe alors l’hommage qu’ils veulent rendre. Tout cela n’est que question de gros sous me direz vous.

Si Mademoiselle Aya s’était présentée uniquement en qualité de Chanteuse Malienne qui cependant chante bien, à l’ouverture d’une immense manifestation il n’y aurait eu, à mon sens, aucune controverse. C’est donc un strict problème de binationalité. Ce racisme attribué aux Français qui ne le sont pas peut provenir de cette situation privilégiée.

Alors Monsieur le Ministre de l’Intérieur arrêtez de distribuer la Nationalité Française comme des sucettes, moi qui croyais que la loi avait aboli cet avantage qui a été accordé même à des gens dangereux (terroristes qui désirent nous éliminer+, Présidents de pays qui nous ont viré de chez eux (Mali, Niger, Burkina, etc…comme des malpropres, et artistes qui crachent sur la France (voir les propos de Obono député française LFI).

Nous n’avons rien contre une décolonisation mais que cela ne se fasse pas dans la haine. Etc… etc…

Monsieur Macron a, à cette occasion tiré à mon avis un SCUD comme il sait les tirer quand il faut distraire et détourner les Français des sujets en tension.