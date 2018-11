la Coordination des gilets jaunes "garde le même cap"

"Nous sommes heureux d’assister à la résurrection de nos élus, suite à notre rendez vous avec la ministre. " indique en premier lieu la Coordination des gilets jaunes, ce collectif qui a vu le jour au même temps que plusieurs autres depuis le début du mouvement social.



Ce dernier compte bien attendre les conclusions de la concertation citoyenne organisée par la coordination avant d'entamer les négociations avec Annick Girardin. Si la Ministre quittera La Réunion demain, le rendez-vous est malgré tout donné pour dimanche, lors d'une visioconférence entre Paris et le parvis de la préfecture. " L’échange sera, comme elle s’y est engagée, retransmis en direct télé, radio et internet" indique le collectif, qui attend des engagements concrets et clairs de la Ministre des outre-mer.