L’ esprit de Noël : un rappel d’aller vers l’autre !

Trop distraits par les préparatifs matériels de la fête de Noël, on oublie de plus en plus quel est le vrai sens de cette fête. » C’ est pour cela qu’il est bon de nous rappeler l’origine religieuse. Noël, ce n’est pas en premier le marché de Noël, ce n’est pas non plus le cadeau de Noël, ce n’est pas la bûche de Noël, ce n’est pas une fête perdue en fin d’année . Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles ne pourraient nous faire oublier le vrai sens de noël . Noël c’est Jésus !

Pour les chrétiens, la naissance de Jésus, le Fils de Dieu qui est descendu du Ciel et s’est fait homme est le point culminant et central de toute l’histoire. Il est venu embrasser l’ humanité.

L’ Humanité est loin de comprendre le Vrai message de Noël, au point de se jeter encore plus dans la consommation, effrénée de tant de choses surperflues alors que la planète crie sa souffrance.(ce qui s’est passé il y a 2023 ans).

Noël doit donner du sens.

Noël c’est l’anniversaire de Jésus ! C’est tout ! Rien d’autre ! C’est une véritable fête de la lumière et de la paix !

Noël, c’est le moment où on doit faire la paix avec soi – même et avec les autres.

Noël c’est : Se rassembler. Se réconforter. L’ affection. L’ attention.Des mots qui font du bien et sont les biens les plus précieux.

Noël, c’est rendre la vie des autres meilleure, même pour quelques secondes. Redonner de l’espérance et de la considération aux personnes exclues et isolées que la société rejette.

Noël , c’est ce pauvre qui ouvre ses portes à l’autre alors que le riche les referme sur ce qu’il a.

Noël, c’est les valeurs de solidarité et de partage : socles de notre société.

Noël, c’est le Noël des pauvres qui est le plus beau, le plus magnifique que celui des riches. C’ est vivre dans la Béatitude : » Bienheureux les pauvres.. » car ils ont goûté la joie de voir Dieu présent et agissant dans leurs vies en ce Noël 2023!

Noël, c’est dire « Merci » au nom de tous ceux et celles qui bénéficient d’un geste tout imbibé de l’amour et de celui de l’ Enfant -Jésus, né d’une mère pauvre et une patrie plus pauvre encore.

Pour Noël, puissions-nous offrir à chacun la possibilité de voir un peu plus clair dans sa vie et de diriger ses pas dans la clarté.

Noël, c’est tous les jours et ça fait du bien aux uns et autres, et, gardons en ligne de mire la vraie raison de toute cette frénésie !

Marie Annick RAMSAMY-DUFOUR