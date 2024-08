L’ Assomption de Marie est pour tout chrétien !

Depuis 1922 la France est sous le patronage de Notre-Dame de l’Assomption. Aujourd’hui l’Eglise commémore dans la joie la glorification de Marie à l’heure où sa vie terrestre s’est achevé. Nous contemplons, déjà réalisé en sa personne le don que le Christ veut faire à son Eglise à la fin des temps.

Prenons la définition du dictionnaire Larousse : le 15 août, ou fête de l’Assomption, c’est l’élévation de la présence corporelle de la Vierge Marie. Les orthodoxes parlent eux de dormition. Depuis le VIe siècle, la tradition veut que le corps de la Vierge Marie ne soit pas décomposé, mais qu’elle était élevée corps et âme au ciel. Que fêtons-nous en ce 15 août ? Cette fête, est une fête de la vie ! C’est notre fête à tous par anticipation. La Foi doit prendre assise sur la confiance. Si l’homme n’est pas fidèle, Dieu lui, le restera. Pour nous chrétiens, c’est celle qui par son, » OUI « a permis aux Christ de naître en notre humanité.

En donnant naissance à Jésus, la Sainte Vierge rend possible notre salut. C’est lui qui nous ouvre la porte vers le royaume du Père et sa mère l’accompagne du début à la fin de sa vie : de la crèche au calvaire, de Cana au pied de la Croix.

Aimer et compatir, souffrir et aimer, faire silence et contempler, voir au-delà des apparences pour entrer dans le mystère de Dieu. Et si cette mère est si étroitement associée à l’histoire de notre salut, si nous proclamons aujourd’hui avec toute l’Église qu’ Elle est montée au Ciel avec son corps et son âme, c’est bien parce qu’elle est tout entière façonnée de Dieu, modelée par son amour miséricordieux. Elle est la figure de l’Église.

Nous savons tous depuis notre plus tendre enfance que notre chez chez nous est ce foyer où nous étions sûrs de trouver notre Mère. La première chose que nous faisions en arrivant à la maison c’était d’appeler : » maman « et elle répondait immanquablement. C’est aussi elle qui entretenait l’intérieur, le fleurissait, l’ astiquait, lui donnait son cachet etc.. Bref, le chez nous c’est là où habitait maman.

Aujourd’hui, ce chez nous c’est le ciel et combien il nous est dur de ne pas y être, d’autant plus que notre mère céleste y est aussi Reine. Nous qui sommes encore en chemin, implorons son aide, hâtons nos pas, pour que nous rapprochions toujours plus du Ciel. En ce jour de fête, ne nous laissons pas voler la joie et l’espérance au dedans de nous, ce que nous portons de plus vrai, de plus beau, de plus simple, de promis à la vie, et au plus profond de nous. La fête d’ aujourd’hui ne concerne pas seulement Marie, elle concerne aussi nous-mêmes, ce que Marie est devenue, nous espérons le devenir !

Les grandes choses que Dieu a faites pour Marie sont une éducation claire des grandes choses que Dieu veut faire pour nous tous. Tout chrétien, à l’image de Marie connaîtra son assomption quand tout notre être, corps et âme sera assumé en Dieu.

Demandons de nous aider à mettre plus de justice là où il y a de la justice ; plus de tendresse là où il y a la dureté et violence ; plus de douceur là où il y a mépris et indifférence. Demandons d’être plus accueillants à la grâce de Dieu et que nos vies en sont transfigurées. Demandons pour chacun d’entre nous, pour la France, pour notre Ile, pour notre Diocèse et pour l’ Eglise universelle appelée à témoigner simplement, pauvrement, de l’amour de Dieu offert à tous les hommes.

Puissions-nous grandir dans les vertus humaines et chrétiennes, condition indispensable pour la paix . D’où la fête que nous célébrons aujourd’hui, qui dit que les personnes qui nous ont quittés ne nous ont pas abandonnés. Ce n’est pas parce qu’elles ne sont plus physiquement présentes, qu’elles ne sont pas spirituellement et amoureusement présentes.

Quelle belle fête que celle de l’ Assomption 2024 !