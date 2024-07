Killian Mbappé présenté officiellement au Real Madrid

Le capitaine de l'équipe de France doit parapher son contrat avec le Real Madrid ce mardi 16 juillet avant sa présentation officielle devant les supporters. Un moment que le club merengue prépare depuis longtemps et qui pourrait être éclipsé par les célébrations de la victoire espagnole à l'Euro 2024.

Ce mardi 16 juillet, le Real Madrid va enfin signer Kylian Mbappé après 7 ans de rumeurs, d’annonces et de rebondissements. Depuis que le joueur a explosé aux yeux du monde en 2017, la casa blanca a tout tenté afin de le faire évoluer sous les couleurs madrilènes. Néanmoins, le PSG était toujours parvenu à le conserver, même si les relations entre les deux parties étaient loin d’être au beau fixe.

C’est donc l’heure du mariage entre la superstar française et le club le plus titré d’Europe. Pour l’occasion, le joueur doit signer son contrat aux alentours de midi, avant de s’exprimer face à la presse. Il doit ensuite fouler la pelouse du stade Santiago Bernabeu, qui vient d’être rénové. Les maillots du joueur sont déjà en vente et se vendent comme des petits pains.

Néanmoins, cette présentation est déjà entachée d’une polémique. Le club, qui souhaite faire de l’événement un grand moment populaire, a décidé de mettre les places gratuites afin de remplir le stade. Cependant, ces billets gratuits se revendent actuellement sur le marché noir entre 50 et 200 euros.

Surtout, alors que le Real Madrid a mis les petits plats dans les grands pour cette présentation, les Madrilènes et les Espagnols en général, sont actuellement en liesse suite à la victoire de la Roja à l’Euro 2024. La présentation de Kylian Mbappé pourrait donc passer au second plan avec le défilé des joueurs espagnols dans les rues de Madrid.