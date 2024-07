Kenya : Arrestation d’un tueur en série qui avoue 42 meurtres de femmes

Collins Jumaisi Khalusha, 33 ans, a été interpellé dans la matinée à Nairobi. Il a avoué avoir attiré, tué et disposé 42 corps de femmes sur le site de la décharge, a déclaré Amin Mohammed, chef de la Direction des enquêtes criminelles, lors d’une conférence de presse.

Khalusha a été arrêté alors qu’il se trouvait devant un établissement où il assistait à la finale du championnat d’Europe de football entre l’Espagne et l’Angleterre.

Selon les autorités, au moment de son arrestation dans le sous-comté de Kayole, le suspect était en train d’attirer une nouvelle victime. « Nous avons affaire à un tueur en série, un tueur en série psychopathe qui n’a aucun respect pour la vie humaine« , a ajouté Amin Mohammed.

L’enquête a progressé grâce à l’analyse du téléphone portable d’une des victimes, permettant de localiser le suspect. Lors de la perquisition à son domicile, la police a découvert une machette, suspectée d’avoir été utilisée pour démembrer les victimes. Amin Mohammed a qualifié Khalusha de « vampire« , soulignant la nature particulièrement macabre des meurtres.

Khalusha a affirmé que sa première victime était sa propre femme, qu’il a étranglée avant de démembrer son corps et de le déposer dans la décharge. Les premiers interrogatoires ont révélé que toutes les victimes ont été tuées de la même manière.

Depuis le début des recherches vendredi, neuf corps, dont au moins huit femmes, ont été découverts dans la décharge. Les victimes, âgées de 18 à 30 ans, ont été identifiées parmi les corps retrouvés. La découverte de ces corps a provoqué une vive tension autour de la décharge, la police ayant dû tirer des gaz lacrymogènes pour disperser une foule en colère.

La police kényane a été vivement critiquée pour la découverte des premiers corps dans une décharge située à moins de 100 mètres d’un commissariat. Le chef par intérim de la Police nationale, Douglas Kanja, s’est engagé à mener « des enquêtes transparentes, approfondies et rapides« . Les policiers du commissariat proche de la décharge ont été transférés ailleurs, tandis que l’Autorité indépendante de contrôle de la police (IPOA) enquête sur une éventuelle implication de la police dans ces meurtres.

La police kényane est souvent redoutée et régulièrement accusée de meurtres et d’exécutions extrajudiciaires, notamment dans les quartiers pauvres. Cependant, les condamnations de policiers restent rares. Cette affaire tragique met en lumière la nécessité d’une réforme et d’une surveillance accrue des forces de l’ordre au Kenya.