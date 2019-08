kar’ouest s’améliore, kar’ouest se modernise !

Le calculateur d’itinéraires

Quel bus prendre ? À quelle heure ? Le calculateur d’itinéraires bientôt disponible permettra d’anticiper vos déplacements.



A partir du site internet ou de l’application mobile, il vous suffira d’entrer votre adresse de départ et votre destination. Et hop ! vous saurez combien de temps durera votre trajet. En plus, ce calculateur est mutualisé avec les autres réseaux transports collectifs de l’île.

Des lignes simplifiées pour un réseau plus lisible

Grâce à des bus de plus grandes capacités et à l’optimisation de certaines lignes, la desserte des lieux de vie et aussi celles des quartiers en plein développement sera améliorée.



Dès novembre 2019, les horaires seront adaptés aux réalités du trafic pour simplifier les déplacements des usagers.