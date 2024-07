Kamala Harris critique la gestion du conflit à Gaza et appelle à un cessez-le-feu

La vice-présidente américaine et candidate à la présidentielle, Kamala Harris, a affirmé qu'elle ne resterait pas silencieuse face aux souffrances des Palestiniens et a exhorté le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, à conclure un accord de cessez-le-feu. Lors de son accueil à la Maison Blanche par le président Joe Biden et Kamala Harris, jeudi 25 juillet, cette dernière a donné un aperçu de son futur rôle en tant que candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre. Elle a souligné la nécessité de faire entendre sa voix tout en restant alignée sur le bilan du gouvernement actuel.