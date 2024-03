KABARDOCK néna 20 ans !

Et voici que les souvenirs remontent le temps… Le temps de mettre le cœur en émoi à la conférence de presse des 20 ans du KABARDOCK ce lundi 4 mars 2024.

Cet évènement a réuni toute la famille qui a vu grandir l’équipe, les ambitions de notre salle partenaire depuis plus de 20 ans maintenant: acteurs culturels et élus du conseil départemental, de la Région Réunion, de la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion , la ville de Le Port et du Territoire de l’Ouest étaient tous présents pour l’occasion.