Journée internationale des droits des femmes

Ce vendredi 8 mars 2024, journée internationale des droits de la femme, le président de la République Emmanuel Macron nous invite, nous toutes les femmes et aussi les hommes à un moment historique : la cérémonie du scellement. Et quelle cérémonie ! Elle se déroulera au ministère de la Justice, place Vendôme.

Le droit à l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) sera scellé dans la Constitution française.

Lundi 4 mars, une bonne partie de l’après-midi j’ai suivi à la télévision avec une satisfaction émouvante le vote de cette loi lors d’un Congrès historique qui fait de la France le premier pays du monde à écrire dans sa Constitution le droit à l’avortement.

Un souvenir m’est revenue : j’avais 15-16 ans. Avide de la vie des autres, je lisais le Journal de l’Ile. Mes parents y étaient abonnés. Un thème retient mon attention : loi en faveur de l’avortement. Mais que peut bien signifier ce mot ? Mon réflexe est de saisir le dictionnaire offert par un professeur de français :

AVORTEMENT : Nom masculin. Interruption prématurée de la grossesse.

IVG : Nom féminin. Interruption Volontaire de grossesse

A l’époque, dans la société réunionnaise, le mot est tabou. Certaines choses « ne se disent pas ». Je m’intéresse de manière silencieuse à ce qui touche l’avortement. Comment ai-je obtenu des informations ? A la Bibliothèque ? Avec des copines ? Je finis par connaitre les tenants et les aboutissants du faits divers qui fait grand bruit à l’époque : En 1972, une jeune fille presque de mon âge est enceinte d’un viol. Sa mère tente par tous les moyens de la faire avorter. L’histoire me passionne. Le violeur (petit caïd de la semaine) se fait arrêter au cours d’un vol de voitures. Ayant eu vent de l’avortement, il dénonce à la police la jeune fille, la mère ainsi que les collègues de la mère. La police se retourne contre ces femmes.

Pourquoi ? De quel droit interdire une jeune fille un avortement ? Que vient faire ce problème sur la place public ? Son corps ne lui appartient-il pas ? Pourquoi la justice se mêle d’un épisode aussi intime ? Elle n’est pas « tombée enceinte toute seule » ! pensais-je. Des dizaines de questions fusent dans ma tête d’adolescente. Lors du procès (surnommé procès de Bobigny) l’avocate Gisèle Halimi va marquer une avancée retentissante en matière de droits des femmes. Le temps m’apportera bien d’autres éclairages sur les conditions de vie des femmes dans le monde.

Aujourd’hui, je suis fière qu’un homme a donné le feu vert afin que ce droit nous appartienne à nous les femmes. Cet homme c’est le président de la République. Les femmes des générations à venir se souviendront de son nom.

Je suis fière qu’en l’espace d’une vie, j’ai pu assister à l’évolution des droits des femmes. Découvrez ces grandes dates en suivant ce lien. Saison 2024 – Si/si, les femmes existent (sisilesfemmes.fr).

Avec toutes ces avances et l’abolition de la peine de mort je rêve que la France devienne un jour le premier pays sans frontières.

Dommage je ne serais plus là… Mon petit-fils le vivra je l’espère… La France, le pays des Lumières fait rêver bien des citoyens de part le monde et de demain… Je suis fière d’être Française !

G. Aho