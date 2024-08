Johanne Defay surclasse la championne olympique en titre et glisse en demi-finale

La Réunionnaise a dominé Carissa Moore en quart de finale et se rapproche du podium. Le tour précédent, elle avait éliminé l'autre Française Vahine Fierro.

La journée de jeudi était aussi attendue que redoutée pour l’équipe de France de surf. Les deux Françaises engagées étaient opposées l’une à l’autre en huitième de finale des Jeux Olympiques. Un duel où Vahine Fierro jouait à domicile face à Johanne Defay.

Si la Tahitienne avait l’avantage de connaître parfaitement le spot de Teahupoo, les conditions ont largement avantagé la Réunionnaise. Après deux jours sans compétition, la houle n’a offert que peu de tubes. De quoi avantager le style de Johanne Defay, plus puissant et avec plus de manœuvres. Après un duel acharné, c’est finalement Johanne Defay qui l’emporte.

Au tour suivant, c’est tout simplement la quintuple championne du monde et championne olympique en titre qui se retrouvait face à la Réunionnaise. Finalement, Johanne Defay est parvenue à battre Carissa Moore pour se hisser en demi-finale. Elle sera opposée à l’Américaine Caroline Marks, qui s’est qualifiée aux dépens de l’Australienne Tyler Wright.

Si les Tahitiens sont déçus de l’élimination de Vahine Fierro, ils peuvent se consoler avec la qualification en demi-finale de l’autre enfant du pays, Kauli Vaast, qui s’est qualifié en battant l’autre Français Joan Duru.