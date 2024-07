Joey Starr soupçonné de violences sur son fils de 9 ans

Joey Starr, de son vrai nom Didier Morville, fait l'objet d'une enquête judiciaire ouverte par la brigade des mineurs. Selon les informations révélées par Le Parisien, l'artiste de 56 ans est soupçonné d'avoir commis diverses violences sur son plus jeune fils, âgé de 9 ans.

La mère de l’enfant a déposé une plainte au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) mettant en cause Joey Starr pour des violences envers leur fils à la suite de l’apprentissage d’un geste hygiénique. Suite à cette plainte, l’enfant a été entendu par la police et a confirmé les faits. L’enquête a ensuite été transférée à Paris, dans le XVe arrondissement, où réside l’artiste.

Joey Starr est le père de trois garçons. Les deux premiers enfants sont issus de sa précédente relation, tandis que le dernier est né de sa liaison avec une femme prénommée Irène, dont on sait très peu de choses. En 2015, Joey Starr avait partagé sur Instagram une photo de son nouveau-né avec la légende : « Une nouvelle lumière illumine ma vie depuis la semaine dernière« .

La révélation de cette affaire a suscité de nombreuses réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Joey Starr est connu pour son caractère impulsif et ses antécédents judiciaires et est une figure controversée de la scène musicale française.

L’enquête devra déterminer les circonstances précises des faits et la véracité des accusations portées contre lui.