Jiu-jitsu brésilien : 70 Réunionnais en route vers l’Open Africa

Du 20 au 23 novembre, l'Île Maurice accueille l'Open Africa de Jiu-jitsu Brésilien. Une compétition ouverte à tous les grades et tous les âges. Ce n'est pas moins de 70 Réunionnais qui iront tenter de décrocher l'or individuellement et par équipe.

Alors qu’ils n’étaient que 10 l’année dernière, ce n’est pas moins de 70 combattants de jiu-jitsu brésilien (JJB) de La Réunion qui iront défier le reste de l’Afrique et de l’océan Indien lors de l’Open Africa qui se déroulera du 20 au 23 novembre à l’île Maurice.

Pour l’occasion, nos cousins mauriciens ont mis les petits plats dans les grands avec un événement digne des Jeux des îles. 18 pays seront représentés dans cette compétition où les titres seront individuels avec un classement final par équipe. Les catégories sont divisées par âge, genre et grade (couleurs de ceinture). C’est pourquoi de nombreux marmailles seront présents aux côtés des Masters.

Au-delà de la compétition, c’est surtout l’esprit collaboratif des 7 clubs participants qu’Harry Serveaux, le porteur du projet, veut mettre en avant. À défaut de représenter une ligue, les clubs se sont regroupés dans une Entente afin de permettre à tous de vivre cette expérience. Un projet où les instructeurs, les compétiteurs et les parents des jeunes se sont impliqués pour aboutir à ce résultat.

« Tout le monde est uni avec ces valeurs. On est une grande famille du jiu-jitsu brésilien. On a besoin de garder cette éthique. On a fait un bond extraordinaire et il faut continuer ainsi pour que le JJB réunionnais puisse dominer partout », souligne Harry Serveaux qui espère voir à terme la création d’un pôle performance dans l’île.

Ne reste plus qu’à remporter le plus de médailles possible afin que la discipline prenne définitivement racine dans l’île.