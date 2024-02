Jeune femme retrouvée morte à St Paul : Le décès serait accidentel

Après la découverte d’une jeune femme de 19 ans à son domicile de la Saline les hauts et le placement immédiat en garde à vue de son compagnon, l’enquête s’orienterait vers un accident dus à des problèmes de santé rencontrés par la défunte qui auraient causé son décès

Ce mercredi, le corps d’une jeune femme âgée de 19 ans, était découvert au domicile de son compagnon à La Saline les Hauts. La malheureuse n’avait pas pu être réanimée par les secours à l’issue d’un long massage cardiaque.

Son compagnon âgé de 23 ans, qui avait lui-même appelé, les secours avaient immédiatement été appelés sur place par les gendarmes de la Compagnie de Saint-Paul.

Placé en garde à vue depuis mercredi soir, les déclarations du mis en cause ont, selon nos informations, pu être confrontées aux premiers résultats de l’autopsie de la victime.

Selon les premiers éléments, il semblerait que cette dernière avait des problèmes de santé et aurait déjà fait plusieurs crises d’épilepsie et différents malaises notamment en présence de son conjoint. C’est peut-être ce qui s’est produit dans huis clos du domicile conjugal. Ce mercredi à l’issue d’une dispute la jeune femme aurait fait un malaise qui aurait conduit à son décès. La garde à vue de l’intéressé pourrait être levée dans la journée et l’enquête se poursuivre en préliminaire.