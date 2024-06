« Je vous adresse mes remerciements, et vous dis chers amis Tamponnaises et Tamponnais, Réunionnaises et Réunionnais, au revoir »

Aux Tamponnaises et Tamponnais, aux Réunionnaises et Réunionnais, à tous mes collègues et mes anciens collègues du conseil municipal de la commune du Tampon, à la population du sud qui m’a élu 5 fois député, à mes anciens collègues du conseil départemental, du conseil régional, de la CCIR.

Au moment où je dois quitter provisoirement mes mandats, je tiens à vous exprimer mes remerciements et ma reconnaissance pour le travail accompli ensemble au service des Tamponnais et des Réunionnais durant ces trente mandats.

C’est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que j’ai partagé avec vous l’ensemble des succès, les progrès et les réalisations pour le développement de notre territoire, parmi lesquels on peut citer l’égalité sociale, la loi anti-monopole pour protéger les petits commerçants, la résolution de l’eau potable et l’eau d’irrigation pour les hauts, l’aéroport de Pierrefonds, la piste longue de Gillot, la réalisation du CHU et l’université du sud, et je veux saluer à cet égard la mémoire des grands hommes qui ont aussi œuvré à cela : Michel DEBRE, Michel ROCARD, Jacques CHIRAC, Pierre LAGOURGUE et Paul VERGES…

S’agissant de la commune du Tampon, nous sommes passés en 1983 de 40.000 habitants à 84.000 en 40 ans.

Face à ces défis, mes mandats ont été consacrés au développement des infrastructures, voirie, eau potable et l’eau pour l’agriculture, les équipements de loisirs, logement… Et l’environnement qui me tient particulièrement à cœur.

Au moment où je dois quitter provisoirement mes fonctions, c’est avec une grande émotion et avec une profonde gratitude que je vous adresse mes remerciements, et vous dis chers amis Tamponnaises et Tamponnais, Réunionnaises et Réunionnais, au revoir.