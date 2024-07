Jardin de l’Etat : L’aire de jeux secs fait peau neuve

Depuis quelques semaines, le Jardin de l’Etat s’est doté d’une nouvelle aire de jeux secs, au grand bonheur des enfants venus profiter de ces nouveaux aménagements. Les travaux ont débuté au mois de février pour s’achever en mai. Une réfection qui a pour objectif de se fondre dans l’environnement paysager et patrimonial du site. Les travaux ont consisté en la création d’une aire de jeux sobre et élégante, avec un tracé plus « organique et souple »

L’espace est divisée en deux grâce à la présence naturelle d’un arbre. D’un côté, les enfants de 1 à 6 ans et de l’autre ceux de 6 à 12 ans. Des jeux plus contemporains, avec des formes inspirées de la nature conçus dans des matériaux de qualités (bois, métal, matériaux recyclés). Des équipements et du mobilier qui répondent aux normes en vigueur avec des matériaux durables, facile d’entretien, robustes pour la sécurité des enfants. L’accessibilité au site par les personnes à mobilité réduite est facilitée. L’aire de jeux dispose également d’une balançoire adaptée aux enfants en situation de handicap.

Le montant de ces travaux est de 192 000 euros.