Italie : Interdiction des téléphones portables dans les écoles et collèges dès septembre

À partir de la prochaine rentrée scolaire en septembre, les téléphones portables seront interdits dans les écoles italiennes jusqu'à la fin du collège. Cette décision fait suite à une circulaire signée par le ministre de l'Éducation, Giuseppe Valditara, et soutenue par le gouvernement de droite et d'extrême droite de la Première ministre Giorgia Meloni.

Giuseppe Valditara a expliqué que cette mesure est fondée sur les conclusions de l’UNESCO et de l’OCDE, qui soulignent l’impact négatif des téléphones portables sur les performances scolaires, la mémorisation, la concentration et le développement de l’imagination des jeunes. Toutefois, l’utilisation de tablettes et d’ordinateurs restera autorisée, mais uniquement sous la supervision et avec l’autorisation des enseignants.

Le ministre de l’Éducation a déclaré que cette interdiction vise à rétablir l’autorité des enseignants et à promouvoir la responsabilité individuelle parmi les élèves. Il a souligné l’importance de prévenir la dépendance aux téléphones portables, qui peut nuire à l’intégration des jeunes dans la communauté scolaire. « Nous devons empêcher que les téléphones portables ne subtilisent le désir de vivre en devenant des outils de dépendance et en transformant les jeunes en personnes au sein d’une communauté plutôt qu’en membres d’une communauté« , a-t-il ajouté.

L’initiative a été saluée par le Moige (Movimento Italiano Genitori), une association de parents d’élèves, qui estime que cette mesure apportera un cadre approprié à l’utilisation des technologies dans les écoles. Selon Moige, bien que les technologies soient largement disponibles dans les établissements scolaires, elles doivent être utilisées de manière responsable .

En complément de cette interdiction, le gouvernement a annoncé le retour de l’agenda papier pour noter les devoirs, en remplacement du registre électronique utilisé ces dernières années. Bien que le registre électronique soit maintenu pour les parents, les élèves devront désormais noter leurs devoirs à la main. « Nous devons réhabituer nos enfants à l’écriture avec un stylo et un papier« , a précisé Valditara.