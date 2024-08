Ismaïl Haniyeh n’a pas été tué par un missile tiré par un avion israélien

Le président américain Joe Biden a accueilli jeudi soir aux États-Unis trois détenus libérés par la Russie, parmi lesquels le journaliste américain Evan Gershkovich, à l’issue du plus grand accord d’échange de prisonniers entre la Russie et les pays occidentaux depuis la fin de la Guerre froide. Les ex-détenus, Evan Gershkovich, l’ancien Marine Paul Whelan, et la journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva, sont arrivés à bord d’un avion sur la base militaire d’Andrews, près de Washington, où ils ont été accueillis par leurs proches, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.