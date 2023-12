Isère : Une jeune gendarme de 18 ans sauve la vie d’un nourrisson

Les trois gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux et sont arrivés en premier au domicile en question. Ils ont découvert un nourrisson en arrêt respiratoire. Sans attendre l’arrivée des secours, ils ont entrepris les gestes de premiers secours pour réanimer l’enfant. C’est Maëlys, qui n’était gendarme que depuis quelques mois, qui a réussi à ramener le bébé à la conscience.

Lorsque les pompiers et le Samu sont arrivés sur les lieux, le nourrisson était conscient, et il a été transporté en toute sécurité à l’hôpital pour des examens supplémentaires. Les militaires de l’Isère ont salué la réactivité et l’engagement remarquable de leurs collègues dans cette situation.