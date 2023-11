IPPAD…, ou propositions du CEVOI, où les deux !

Si nos propositions devaient être reconnues et acceptées, régulièrement médiatisées sur votre Media, il y aurait deux modèles, tout au moins, celui qui consiste à désigner des « personnes cibles » avec des démarches individuelles, en se faisant inviter chez ces personnes « ciblées » et la démarche, celle que nous préconisons, d’une approche anthropologique selon Roger Bastide, sans doute les personnes qui soutiennent cette première initiative ne connaissent pas Rogier Bastide ! Encore faudrait-il se mettre d’accord sur les définitions de la santé et de l’éducation ?