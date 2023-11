Installation de nouveaux columbariums du Tampon

La commune du Tampon a procédé à l’installation de nouveaux columbariums dans les trois cimetières du territoire, pouvant accueillir 400 urnes au cimetière de Terrain Fleury, 40 urnes à celui de la Plaine des Cafres et 40 autres urnes à celui de Bras de Pontho. L’aménagement de ces monuments funéraires a été financé à plus de 168 000 euros sur fonds communaux. Honorer nos défunts, les installer dans leur dernière demeure et faire vivre leur mémoire en nous, témoigne de notre profond respect à leur égard.