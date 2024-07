Inauguration de l’aire de jeux du 27ème km au Tampon

Mercredi 10 juillet 2024, la Commune du Tampon a inauguré après 12 mois de travaux, la 25ème aire de jeux de la ville au 27ème km, derrière l’école élémentaire, à l’intersection des rues Josémont Lauret et Yvon Séry.

D’une capacité d’accueil de près de 180 joueurs, ce nouvel espace est composé de 17 jeux pour les enfants à partir de l’âge d’un an.

La municipalité a à cœur de développer ces espaces publics et ludiques indispensables à la ville afin d’améliorer les conditions de vie de ses habitants, où qu’ils se trouvent sur le territoire tamponnais. Les enfants du 27ème pourront désormais jouer, se détendre et s’épanouir au sein de ce nouvel espace accessible à tous.

Coût total des travaux : 836 667 €.