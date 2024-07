Inauguration de la Route Forestière des Tamarins

Les travaux de réfection de la RF9A dite Route Forestière des Tamarins du Maïdo se sont achevés le 31 mai dernier. Ce mercredi 24 juillet s’est déroulée l’inauguration de cet axe routier dont le revêtement a été totalement refait. Une inauguration en présence des Conseillers départementaux Aurélien Centon et Jeanne Hoarau.

Visionnez la vidéo :

Les travaux de la route forestière des Tamarins s’inscrit dans la poursuite des travaux réalisés en 2015 entre le haut du Tévelave et l’écogîte de la route forestière des Tamarins. L’objectif est d’offrir aux usagers une route forestière complète, aménagée et sécurisée reliant les trois villages des Hauts c’est à dire la Petite France, Trois-Bassins et Tévelave. Il s’agit aussi d’assurer l’accès au site touristique majeur du Maïdo par le sud. La quatrième et dernière portion a débuté le 22 mai 2023 et s’est achevée en mai 2024. « Ces travaux ont fait l’objet d’un soutien sans faille du Département au titre des missions d’autorité de gestion des fonds européens puisque que près de 3,2 millions d’euros ont été mobilisés au titre du Fonds FEADER sur une enveloppe totale de 4,3 millions d’euros. Le budget total de l’opération s’est élevé à 3 550 000 euros avec 75 % de financement de l’Europe et 25 % de la Région Réunion. Un investissement qui s’inscrit dans une stratégie globale de valorisation du Massif du Maïdo », a expliqué Aurélien Centon. Le Maïdo est en effet le 2ème site le plus visité de La Réunion avec près de 400 000 visiteurs..

La réfection des 6,7 km entre le gîte et la Route Forestière du Maïdo répond à plusieurs enjeux : la protection et la conservation des milieux naturels, l’accueil du public et la production de bois d’œuvre.

A noter que le Département travaille actuellement sur un vaste projet de réaménagement intitulé « Destination Maïdo 2030 »qui intègre notamment la requalification des belvédères dont les travaux devraient être livrés prochainement.