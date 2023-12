Illuminations au port de plaisance de Saint-Gilles

Le Forum du Citi du Territoire de l’Ouest termine l’année avec la 18ème édition dédiée aux Industries Culturelles et créatives. Une belle opportunité pour notre réseau de se rencontrer et de présenter les projets en cours et à venir. Cet espace de réflexion entre les acteurs publics et privés permet de créer des synergies et des conditions favorables à vouloir mettre en lumière les talents et les savoirs du territoire.