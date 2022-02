Rubrique sponsorisée i-RUN soutient le développement des entreprises réunionnaises

Vous avez un projet de création d’entreprise ? Votre entreprise a moins de 78 mois ? Découvrez l'offre de financement i-Run by BFC. Un accompagnement dans vos projets d'investissement grâce à un prêt avec partage de risque pour soutenir les TPE-PME de La Réunion*.



* Dispositif PRSL; Portofolio loan risk

Par Zinfos974 - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 15:37



Une solution innovante mais surtout essentielle pour soutenir le développement économique de l'île. L'objectif affiché est d'instiller du dynamisme dans l'économie de notre île en facilitant la création d'emplois et le développement des entreprises locales par un accès au crédit aisé, moins cher et plus rapide.





Participer au développement du tissu économique réunionnais

Cette banque citoyenne, responsable, a choisi de s'engager pour la création et la prospérité des jeunes entreprises locales, en partenariat avec La Région Réunion.

S'appuyant sur l'expertise de ses conseillers, sur sa capacité à apporter des solutions sur mesure et la proximité de son réseau, la BFC est en effet reconnue pour la qualité de ses services délivrés aux professionnels et aux entreprises.





i-Run by BFC; une offre innovante

Ce prêt, destiné aux TPE et PME, s'adresse aux structures existantes depuis moins de 7 ans. Le montant du prêt s'entend à partir de 5 000 €, pour une durée de remboursement allant de 2 à 10 ans. Un différé partiel de 3 mois est proposé pour aider les porteurs de projet à développer leur entreprise.

Des conditions financières particulièrement attractives ont été déployées pour cette offre innovante (50% de remise sur les frais de dossier, un taux fixe décoté par rapport aux conditions standards de la BFC, un taux identique quelle que soit la taille de l'entreprise).

Enfin les garanties de ce prêt i-Run by BFC ont été allégées grâce au soutien gratuit de la puissance publique.



Toute demande de crédit est soumise à une étude préalable de la BFC, qui se réserve le droit de l'accepter ou non.



CONTACT

