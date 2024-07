Huguette Bello ou Cyrille Melchior à Matignon ?

Ecrit par Gérard Jeanneau, Gilet Jaune qui ne casse rien et n'a jamais rien cassé. – le jeudi 25 juillet 2024 à 08H50

L’insoumis Jean-Luc Mélenchon a trouvé sa perle rare, Huguette Bello à Matignon. Mais le PS n’a pas tardé à rejeter cette candidature. D’elle-même, Huguette Bello, égratignée ici et là, sauve de son mieux ce qui reste de son honneur : elle se désiste. Le président de la République, à qui revient seul le choix de son premier ministre, n’a pas levé le petit doigt : c’est, de sa part, tout simplement le plus ferme rejet. Du reste, Jacques Tillier, dans ses éditoraux du samedi, trace le portrait de la sainte Huguette de Mélenchon : presque toute bande famille a un affaire avec la sainte Huguette et à cette bande famille, il faut ajouter un grand nombre de dalons. Finalement, le néologisme créé pour cette circonstance va à merveille : le belloisme, la distribution sans vergogne du trésor de la pyramide inversée aux nombreux amis. Une dilapidation qu’on ne voit nulle part ailleurs, une dilapidation propre au PCR de la sainte Huguette de Mélenchon. Comment donc cette sainte Huguette va-t-elle faire le consensus en France en qualité de première ministre ? C’est une utopie qui sort totalement de l’imagination !

Par contre, l’insoumis Jean-Luc Mélenchon, célèbre orateur, ne voit pas plus loin que le bout de son nez : il n’a pas vu qu’à La Réunion, il y a un Réunionnais qui recueille le consensus de tout le monde, à gauche comme à droite ; aucun maire de La Réunion ne lui fait le moindre reproche ; tous saluent sa remarquable gestion des deniers publics : il s’agit de Cyrille Melchior, président du Département de La Réunion. Il a, comme naguère Raymond Barre, l’étoffe de premier ministre. Le président de la République, après les jeux olympiques, devrait se pencher sur cette candidature, la retenir définitivement.

Et, une fois votée par le peuple la VIᵉ République, nous verrons la dette publique se réduire comme une peau de chagrin.

Vive la VIᵉ République ! Vive La France !