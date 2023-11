Huguette Bello et la présidente de Région

De retour de la Conférence des Régions Ultrapériphériques qui s’est tenue à Santa Cruz, aux Îles Canaries, où elle a hérité la présidence, Huguette Bello s’est rapidement ralliée aux manifestants du CHOR et du CHU. Elle a même trouvé le temps de recevoir le commissaire européen de l’environnement et de la pêche.

Présidente de région le matin, militante l’après-midi aux côtés des Réunionnais, elle s’engage sur tous les fronts. Les prédictions pessimistes qui précédaient son élection, telles que « Si Huguette BELLO est élue, ce serait une catastrophe pour la Réunion », « Elle va délaisser St Paul », « personne ne voudrait travailler avec elle », ont cédé la place à des commentaires opposés. « Qu’est-ce qu’elle vient faire à St Paul ? Qu’est-ce qu’elle va faire à l’Élysée ? Pourquoi le gouvernement la reçoit-il ? Qu’est-ce qu’elle va faire au Parlement Européen ? » Omniprésente, la parole franche, elle défend les Réunionnais.

Même si elle n’hésite pas à exprimer énergiquement son désaccord avec le gouvernement, elle est régulièrement conviée à l’Élysée, ce qui rend jaloux ses adversaires. Son approche ne consiste pas à s’incliner, à complimenter ou à chanter des louanges aux ministres de passage, contrairement aux autres élus réunionnais qui aspirent à un poste ministériel.

Aujourd’hui, il est manifeste qu’elle a réussi là où d’autres ont échoué. D’abord, à la région, où elle fait preuve d’une gestion rigoureuse. La première tranche de la RNL a été ouverte à la circulation. Elle a obtenu du gouvernement une enveloppe financière pour la construction du second viaduc. Air Austral se redresse lentement. La région finance désormais les livres pour les lycéens, les restaurants scolaires pour les lycéens sont désormais à 1 euro le repas, financés là encore par la région. Chaque année, tous les étudiants réunionnais qui poursuivent leurs études dans l’hexagone bénéficient d’un billet aller-retour pour se ressourcer dans leurs familles. La présidente de Région a réellement mis l’accent sur la jeunesse, en particulier sur les plus démunis.

De plus, elle a réussi à décrocher une enveloppe financière supplémentaire du gouvernement pour la formation des jeunes Réunionnais. Elle a également rétrocédé la continuité territoriale, un fardeau financier de plus de 50 millions supporté chaque année par la région, à l’État, suivant ainsi l’exemple des autres régions d’outre-mer.

Après 50 années de lutte, la militante Huguette BELLO n’a jamais abandonné les manifestations. Elle trouve encore le temps de militer, de descendre dans la rue, que ce soit pour la réforme des retraites, la grève des planteurs de cannes, de la colère des agriculteurs. Cette semaine encore, aux côtés des grévistes du CHOR et du CHU, qui ont réussi à obtenir une réponse favorable du gouvernement, c’est-à-dire 3 points d’indices supplémentaires (20 millions d’euros de plus par an pour les hôpitaux réunionnais), une demande que Huguette Bello réclamait constamment au gouvernement lors de ses déplacements à Paris.

Un autre combat que la militante menait depuis des lustres, concerne la mutation forcée des professeurs réunionnais dans l’hexagone. Là encore, Gabriel ATTAL ministre de l’Éducation, lors de sa rencontre avec la Présidente de Région, a donné un avis favorable pour que 70% de ces enseignants enseignent dans l’île.

La ténacité et le courage de la militante Huguette Bello et la présidente de région portent leurs fruits. Elle s’exprime même sur des sujets sensibles comme la guerre entre Israël et le Hamas, alors que les autres politiciens sont aux abonnés absents.

Cette réussite suscite malheureusement jalousie, haine et méchanceté. Jamais une femme politique n’avait été aussi lâchement salie, trahie, traînée dans la boue, rien à voir avec la politique. Tout y passe, de sa tenue vestimentaire à son physique, son âge, sa famille, ses proches, et même ceux qui travaillent avec elle, subissent le harcèlement médiatique, des brimades, des insultes, une situation qui n’existe nulle part en métropole.

Cependant, elle reste debout, droite dans ses bottes, résiste à la corruption, refuse le racket des subventions. Elle exprime toujours ses convictions avec force et caractère, même si cela dérange. Certaines essaient alors de l’imiter, MAIS N’EST PAS HUGUETTE BELLO QUI VEUT.