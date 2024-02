Huguette Bello est-elle capable de rassembler ?

La Réunion avait besoin d’un chef, d’un leader fort. Ce vide est désormais en passe d’être comblé, car nous avons désormais non pas un, mais une cheffe. Les Réunionnais connaissaient déjà Huguette BELLO en tant que maire, parlementaire au caractère bien trempé. Aujourd’hui, ils découvrent une présidente de région qui s’affirme de plus en plus comme une rassembleuse, lorsque l’intérêt des Réunionnais est menacé.

Avec une franchise qui bouscule, qui interpelle, mais qui ne laisse jamais indifférent, au point que même ses pires détracteurs reconnaissent que quand elle prend la parole, elle ne mâche pas ses mots et dit ce qu’elle pense sans détours ni langue de bois.

Ses adversaires avaient prédit un échec, si elle accédait au pouvoir, la décrivant comme incapable de travailler avec les autres et prédisant qu’elle serait boycottée. Cependant, aujourd’hui, c’est tout le contraire. Elle a démontré sa capacité à rassembler, lorsque la situation l’exige.

Malgré le harcèlement quotidien, elle reste forte, résistant aux tentatives de la salir, de la traîner dans la boue, les moqueries sur son âge ou ses habits, ce petit groupe de personnes, toujours les mêmes, nostalgiques de l’ancien président déchu de la région.

Mais les Réunionnais la respectent, car ils savent que durant sa longue carrière politique, elle n’a jamais détourné l’argent public ni été condamnée, contrairement à la plupart de ses adversaires. Dernièrement, en à peine 24 heures, elle a réussi à rassembler presque toute la classe politique, y compris ses adversaires les plus farouches et aussi les syndicalistes, pour une cause noble, telle que la santé des Réunionnais, car l’avenir de nos hôpitaux est menacé.

Une initiative que les Réunionnais ont particulièrement appréciée et qui honore tous ceux qui ont répondu à l’appel. Nous pouvons aussi féliciter Mr MELCHIOR, président du département (kan lé bon i fo dir ossi), pour sa collaboration avec la présidente de région, déjà observée dans certains domaines, notamment l’agriculture. Du jamais vu, pour ces 2 collectivités qui étaient auparavant dirigées par la même famille politique et qui se tiraient continuellement dans les pattes.

L’enjeu est important, que ce soit pour les agriculteurs ou les entreprises locales, des milliers d’emplois sont à créer et des bouches à nourrir, car le défi, c’est l’autonomie alimentaire de la Réunion, et l’exportation des produits locaux.

Et malgré les tentatives de certains de semer la division en affirmant que « la région va piquer la compétence agricole au département », la coopération à 100 % avec la région dans ce domaine est actuellement en action à Paris, où les 2 collectivités mettent le paquet pour faire connaître nos produits aux Métropolitains, dans le très renommé salon de l’agriculture. Ou bien encore, juste avant l’ouverture, avec un rassemblement voulu par la région, des plus grands chefs de la gastronomie française invités à découvrir ce qui pourrait, demain, garnir leurs tables.

L’espoir est là, la présidente Huguette BELLO alerte, sensibilise, rassemble et encourage toutes les bonnes volontés. Elle est en passe de réussir là où les autres ont échoué.

Pour la présidente de région, l’heure n’est pas à la politique politicienne, les élections sont en 2026. Les élus ont bien compris que La Réunion avait besoin d’un vrai chef courageux, capable de conduire le paquebot réunionnais vers un avenir meilleur, et faire de notre île un département responsable et autonome. Mais ce leader ne doit pas avoir peur du froid parisien et doit affronter l’establishment, bousculer les technocrates, capable d’aller frapper aux portes des ministères et même aux portes du Président de la République.

Le message est clair : lorsque nous sommes unis à la Réunion comme à Paris, les Réunionnais ne peuvent que gagner.