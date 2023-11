Le Département organise, samedi 11 novembre, la 20e édition de l’Hommage aux travailleurs engagés de La Réunion. Une commémoration qui se déroule chaque année sur le site du Lazaret, à la Grande-Chaloupe, le dernier et le plus emblématique des lieux de quarantaine pour les travailleurs venus d’Inde, de Chine, d’Afrique ou de Madagascar.

La manifestation, présentée en conférence de presse mercredi 8 novembre avec les associations partenaires du Conseil départemental (Fédération Tamoule de La Réunion, Fédération des associations chinoises de La Réunion, Associations Kafpab, Zangoun et Miaro, Association Ti Train), propose des visites et une scène ouverte, en plus des cérémonies d’hommage et du repas partage.